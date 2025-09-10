Juan Soto llega a 39 jonrones; Filis superan a los Mets 11-3

Max Kepler disparó un jonrón e impulsó cinco carreras, Bryce Harper también conectó un jonrón y los Filis de Filadelfia se acercaron a repetir como campeones de la División Este de la Liga Nacional al aplastar el miércoles 11-3 a los Mets de Nueva York.

Cristopher Sánchez (13-5) permitió una carrera y cuatro hits en seis entradas, y los Filis abrieron una ventaja de 10 juegos sobre los Mets, segundos en la tabla, con 16 juegos por jugar. Filadelfia, que bajó su número mágico a siete por asegurar el título divisional, buscará una barrida de cuatro juegos el jueves por la noche.

Juan Soto conectó su jonrón número 39 y conectó tres hits para los Mets (76-70), que venían de una racha de derrotas, y que sufrieron su quinta derrota consecutiva. Mantuvieron una ventaja de dos juegos sobre San Francisco en la lucha por el último comodín de la Liga Nacional.

Kepler se fue de 4-3 e igualó su total de carreras impulsadas de todo el mes de julio en una sola noche. Fue la mayor cantidad de carreras impulsadas que ha tenido en un juego desde 2016.

Harper conectó su jonrón número 25 ante el relevista Ryne Stanek. Brandon Marsh, quien también conectó tres hits, impulsó dos carreras y anotó dos más.

Clay Holmes (11-8) fue retirado tras enfrentarse a dos bateadores en la quinta entrada. Fue acusado de cuatro carreras y seis hits, con tres bases por bolas y dos bateadores golpeados.

Los lanzadores de Nueva York derribaron a cuatro Filis en el juego.