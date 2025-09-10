Burger, con un par de vuelacercas, da a Rangers victoria y barrida de 3 juegos ante los Cerveceros

Jake Burger bateó dos jonrones y los Rangers de Texas, que están en la lucha por los playoffs, vencieron 6-3 a Milwaukee el miércoles para completar una barrida de tres juegos sobre los Cerveceros, quienes aún tienen el mejor récord en las mayores.

Milwaukee (89-58), al borde de ser el primer equipo en asegurar un lugar en los playoffs, no había sido barrido desde que perdió sus primeros tres juegos de esta temporada ante los Yankees de Nueva York.

Los Cerveceros rápidamente tomaron una ventaja de 2-0 después de que Brice Turang y el venezolano Jackson Chourio abrieran el juego con cuadrangulares consecutivos. No volvieron a anotar hasta el sencillo impulsor de Rhys Hoskins como emergente en la sexta entrada que sacó del juego a Merrill Kelly (12-7), la adquisición en la fecha límite de cambios desde Arizona, quien permitió 10 hits y ponchó a seis.

El dominicano Freddy Peralta (16-6) perdió la oportunidad de ser el primer lanzador de Grandes Ligas en alcanzar 17 victorias. El derecho estelar ponchó a nueve, pero permitió cinco carreras en un máximo de temporada de 113 lanzamientos en cinco entradas.

Burger pegó un jonrón al inicio de la segunda entrada para terminar la racha de Peralta de 30 entradas consecutivas sin permitir carreras, dos menos que el récord de la franquicia establecido por el mexicano Teodoro Higuera en 1987. El 16to jonrón de la temporada de Burger fue un batazo de dos carreras en la quinta para una ventaja de 5-2.

Texas (77-70) se acercó a dos juegos de Houston por el liderato de la División Oeste de la Liga Americana —los equipos juegan tres veces la próxima semana— y a medio juego de Seattle por el último comodín. Los Astros y los Marineros tenían juegos el miércoles por la noche.

Por los Cerveceros, el venezolano Jackson Chourio de 5-1 con una anotada y una remolcada.

Por los Rangers, el mexicano Alejandro Osuna bateó de 3-1.