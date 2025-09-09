Sean Murphy se someterá a una cirugía que pondrá fin a la temporada de las Grandes Ligas

El receptor de los Bravos de Atlanta, Sean Murphy, se someterá el jueves a una cirugía que pondrá fin a su temporada para reparar un desgarro en el labrum de su cadera derecha, anunció el equipo.

Se espera que la recuperación dure cuatro meses. Murphy debería estar de vuelta a tiempo para los entrenamientos de primavera.

A Murphy le quedan tres años y 45 millones de dólares de contrato con una opción del club en 2029.

Murphy bateó .199 en 94 juegos esta temporada, 76 de ellos como receptor. Conectó 16 jonrones, 45 carreras impulsadas y un OPS de .709. En 2024, Murphy bateó .193 tras estar limitado a 72 juegos por diversas lesiones.

En su primera temporada con los Bravos en 2023, Murphy tuvo máximos de su carrera en jonrones con 21 y carreras impulsadas con 68.

El novato Drake Baldwin se convirtió en la principal opción de receptor de los Bravos a mediados de la temporada. Murphy fue bateador designado durante siete juegos. Sandy León será el receptor suplente de los Bravos por el resto de la temporada.