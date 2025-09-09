Schwarber da jonrón 50 y Suárez poncha a 12 mientras los Filis amplían ventaja sobre los Mets

Kyle Schwarber conectó su jonrón número 50 de la temporada y Ranger Suárez ponchó a 12, la mayor cantidad de su carrera, en seis entradas en blanco para guiar a los Filis de Filadelfia a una victoria de 9-3 sobre los Mets de Nueva York el martes por la noche.

Los Filis han ganado los primeros dos juegos de la serie de cuatro juegos y lideran la División Este de la Liga Nacional por nueve juegos sobre los Mets.

Suárez (12-6) tuvo otra actuación magnífica.

El zurdo lanzó pelota de un solo hit mientras bajaba su promedio de carreras limpias admitidas a 2.77 y demostró nuevamente por qué los Filis creen que puede ser el abridor número uno en la postemporada con el as Zack Wheeler fuera de juego debido a complicaciones de un coágulo de sangre .

El jonrón de tres carreras de Schwarber contra el relevista Justin Hagenman en la séptima entrada le dio a los Filis una ventaja de 7-1 y lo convirtió en el primer jugador de la Liga Nacional en alcanzar los 50 jonrones esta temporada. El receptor de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, lidera las mayores con 53.

El bateador designado favorito de los fanáticos salió del dugout para dar el final a una multitud que gritaba "¡MVP! ¡MVP!" mientras "50 Schwarbombs" aparecían en la pantalla gigante.

Suárez ponchó a Juan Soto y a Pete Alonso en la primera entrada y lanzó 60 strikes de sus 99 lanzamientos. Suárez solo ha permitido una carrera limpia y ha ponchado a 29 en sus últimas 24 entradas en cuatro aperturas.

Harrison Bader fue ascendido a primer bate ante la baja del líder de bateo de la Liga Nacional, Trea Turner, y se fue de 5-3 con un jonrón solitario. Bader, quien jugó para los Mets la temporada pasada, conectó tres hits contra ellos por segundo juego consecutivo.

Mark Vientos conectó jonrón para Nueva York.