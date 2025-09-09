¿Quiénes serán los primeros escogidos del Sorteo de Novatos Lidom?

El Sorteo de Novatos Lidom en su edición 2025 se efectuará este miércoles, teniendo como figuras principales a los súper prospectos Jesús Made, Felnin Celesten, Luis Peña y Rainel Rodríguez.

Este año veremos un evento con más calidad que el del 2024, al menos en cuanto a jugadores con proyección a futuro en MLB, pues la lotería pasada Leodalis De Vries, hoy día prospecto número 3 de MLB, era el único entre los primeros 100 bisoños de las Grandes Ligas.

Para un pelotero ser elegible debe estar en roster, activo o lesionado, de Clase A Baja en adelante, al corte del 1 de agosto. Se toma en cuenta el orden descendente clasificatorio de la serie regular Lidom 2024; así los Toros (1), Gigantes (2), Leones (3), Licey (4), Águilas (5) y Estrellas (6) tendrán ese turno en cada una de las 16 rondas.

Se cae de la Mata que el azuano Jesús Made sea la primera selección del Sorteo. El prospecto número 5 de MLB es un diamante en bruto de apenas 18 años, ubicado en un nivel muy por encima de su edad. El torpedero de los Cerveceros terminó en Clase A Avanzada, dejando absorto a los scouts con su nivel ofensivo (.343-2-12 en 27 juegos).

Milwaukee tiene otra joya en el torpedero de 18 años Luis Peña, prospecto 16 de MLB, nacido en El Limón, Provincia Samana. Peña tuvo una magnífica campaña en las dos Clase A (.270-9-64, 44 robos). Si es por regionalismo estará en manos de Gigantes o Águilas.

Felnin Celesten, también torpedero, de Seattle, prospecto 94, de 19 años, registró una temporada de primera entre Clase A Baja y Clase A Avanzada (.273-6-59, 21 robos). Ser de Guaymate, a unos 20 kilómetros del Francisco Micheli, hogar de los Toros del Este, podría inclinar la balanza del equipo romanense y llevarse a Celesten como el primer pick del Sorteo de Novatos Lidom Tano Martino por encima de Made.

Rainiel Rodríguez es para mi el jugador más interesante de todos los que serán seleccionados. Rainiel es un tuerto en el mundo de los ciegos, pues ser receptor, con talento (.276-20-63), de 18 años, prospecto 96 del béisbol, de San Luis, lo convierte en una gema de primera ronda. Nacido en el Barrio 24 de Abril, San Francisco de Macorís, sería para los Gigantes en un par de años el sustituto idóneo de Carlos Paulino y Webster Rivas, las últimas dos estrellas criollas que vieron enmascarados los cibaeños. Si los Potros no lo escogen, las Águilas no lo dejarán pasar y mucho menos las Estrellas, a sabiendas que el gerente Ángel Ovalles trabaja para los Cardenales.

La lista de grandes prospectos incluye al lanzador de los Yankees Carlos Lagrange, prospecto 80 de MLB, firmado por 10 mil dólares, 22 años (10-8 3.71 entre Clase A Avanzada y AA). Edward Florentino cabe perfectamente en la primera ronda, OF de 18 años, prospecto número 5 de Pittsburg (.290-16-59, 35 robos).Yoelin Céspedes, torpedero de 19 años, prospecto 16 de Boston (.227-10-54). Robert Calaz, jardinero de 19 años, posicionado 4 en Colorado (.259-10-55). Henry Lalane Jr., prospecto 9 de NYY (0-0 2.33). Brailer Guerrero, recibió un bono de 3.7 MM, OF de 18 años, prospecto 9 de Tampa (.249-6-34).

Justin Gonzales, jardinero de 18 años, prospecto 7 de Boston (.281-4-32 en las dos Clase A). Emil Morales, nacido en España, prospecto 7 de LAD, SS de 18 años (.314-14-70). Arnaldo Lantigua, OF, prospecto 12 de Cincinnati (.265-12-56). Ángel Féliz, SS, ubicado 14 en Washington (.253-4-43). José Anderson, jardinero, prospecto 30 de Milwaukee (.208-11-42). Joendry Vargas, SS de 19 años, prospecto 12 de LAD, le dieron un bono de 2.1 MM (.226-5-24). Tony Blanco Jr., OF, número 30 de de Piratas (.259-8-23). Yassel Soler, 3B, prospecto 24 de Arizona (.240-12-46). Ángel Cepeda, SS, 24 de los Cubs (.249-8-49).

El hijo del Big Papi D' Ángelo Ortiz, 3B (.269-0-28). Starlyn Núñez, SS, Boston (.249-8-52). Anthony Cruz, Houston (8-3 4.01 en las dos Clase A). Bryan Polanco, Washington (7-8 3.71). Melkis Hernández, Cleveland (6-3 3.64, 116 K). Yunior Marte, KC (3-5 2.91). Carlos Sánchez, Cincinnati, OF (.277-8-62 en las dos Clase A). Víctor Cabreja, Pittsburgh (9-2 2.89) en las dos Clase A. Raudi Rodríguez, OF, LAA, (.284-14-83-38 robos), líder en HRS, segundo en CI de la Liga de Carolina. Dervy Ventura, SS, Seattle (.276-3-45).