José Ramírez llega a los 28 cuadrangulares y los Guardianes vencen a los Reales 2-0

Joey Cantillo permitió cuatro hits en ocho entradas, la mejor de su carrera, José Ramírez conectó un jonrón, un doblete y anotó dos veces, y los Cleveland Guardians vencieron el martes 2-0 a los Kansas City Royals para su quinta victoria consecutiva.

Cantillo (5-3) ponchó a cinco y no concedió bases por bolas. Cade Smith lanzó la novena entrada sin permitir carreras para su duodécimo salvamento con los Guardianes, que llegaron al juego a dos juegos y medio de Seattle por el último puesto de comodín.

Ramírez, quien conectó tres hits, conectó un jonrón solitario contra el abridor de los Reales, Noah Cameron (7-6), con dos outs en la primera. David Fry conectó el segundo de dos dobles consecutivos para impulsar a Ramírez en la cuarta.

Cameron, un novato de 26 años, permitió dos carreras y seis hits con ocho ponches en siete entradas.

Los Guardianes, que han ganado seis de siete, vencieron a los Royals 10-2 en el primer partido de la serie el lunes.

Bobby Witt Jr. regresó de una ausencia de tres juegos y Jonathan India fue activado de la lista de lesionados de 10 días para Kansas City.