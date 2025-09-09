¿Y donde está Jepssy Beltré?

Tal vez muchos lo han olvidado, pero le he dado cierto seguimiento al fanático dominicano que busca romper un récord Guinness al visitar los 30 estadios de Grandes Ligas en 26 días. Dos americanos lo hicieron varios años, y Jepssy está llenando todos los requisitos para la nueva marca, inclusive está siendo “monitoreado” por alguien de Guinness.

¿Dónde anda, cuántos estadios van, cuántos faltan? De acuerdo al reporte que me pasó este martes, la noche del lunes estuvo en su estadio 24 en 20 días solamente, pues ha seguido el plan original de ir a dos estadios en una misma fecha, de acuerdo a una selección previa en aquellas ciudades con tal circunstancia (Nueva York, Chicago y estados de ciudades cercanas como California, Ohio, Missouri).

El lunes estuvo en Sacramento viendo a los Atléticos, y la noche del martes iría a San Francisco. Está supuesto a llegar a Boston para el último día, este sábado 13, y allí disfrutará de una ceremonia especial, pues hará el lance de la primera bola en el partido de Boston-Yanquis. David Ortiz será su receptor, y supongo que el Big Papi diligenció tal acontecimiento.

Veamos lo que me escribió Beltré, desde San Francisco:

Sutter Health Park, Estadio #24 en 20 días. – El partido se disputó en el Sutter Health Park, hogar provisional de los Atléticos que anteriormente eran de Oakland. Este parque fue inaugurado en el 2000 y remodelado recientemente, fue adaptado de un parque de ligas menores. Pese a las mejoras, sus dimensiones reducidas, la limitada infraestructura y la falta de comodidades comparables a otros parques reflejan que no reúne las condiciones ideales para un equipo de Grandes Ligas.

En este escenario, los Boston Red Sox se impusieron 7-0 a los Athletics gracias a una actuación estelar de Garrett Crochet, quien ponchó a 10 en siete entradas impecables. En la ofensiva, Trevor Story abrió el marcador con su cuadrangular número 24 de la campaña, seguido por un jonrón de 422 pies de Carlos Narváez. Jarren Duran celebró su imparable número 500 en las Mayores con un sencillo impulsor, y la ofensiva bostoniana contó además con el aporte de Yoshida, Rafaela y Bregman, todos con múltiples hits.

La derrota refleja el complicado cierre de temporada para los Atléticos, con siete caídas en sus últimos diez juegos. En contraste, Boston afianza su poder ofensivo y mantiene vivas sus aspiraciones rumbo a los playoffs.

Reitero el detalle, ofrecido en principios de su viaje en Listín, que Beltré es médico odontólogo y así se gana la vida. Este viaje tiene un costo alto, pero personal, y muestra su gran afición por el béisbol.

OTRO ESTADIO: A propósito de estadios pequeños, veo en las redes muchos comentarios sobre los 41 jonrones de Junior Caminero en un parque no de Grandes Ligas, el George Steinbrenner Field, allí donde juega Tampa Bay la temporada 2025.

¿Y qué pasó, por qué juegan allí? Porque en octubre del 2024 el huracán Milton destruyó bastante las instalaciones del Tropicana Field, y no habría tiempo para arreglar todo. El comisionado aprobó la solicitud de jugar allí, y este parque es el hogar de entrenamientos de los Yanquis y también de su equipo clase A.

Es pequeño en cantidad de asientos, solo 11 mil y pico, pero en cuanto a las distancias no es tan diferente de los demás, excepto por el left field con solo 318 pies. Por el centro tiene 408 pies y por el bosque derecho 314, también poca cosa.

¿Caminero ha sacado provecho de esa situación? Yo diría que no: de sus 41 jonrones, en casa ha conectado 22 por 19 en la ruta, que no es una gran distancia.

De hecho, el segundo mejor jonronero de Tampa, Brandon Lowe, tiene 28, con 13 en casa y 15 de visitante, es decir, lo contrario. Quien se ha beneficiado es Yandy Díaz, cubano, pues de sus 22 Hrs., 17 han sido en casa.

Como equipo también tienen saldo positivo, con 90 en casa y 70 en la ruta. Esos 160 jonrones le otorgan el 10mo lugar de la liga, lo cual también es una contradicción. ¿Por qué no están en primer lugar si tienen estadio pequeño? Porque no cuentan con el talento jonronero suficiente.

Caminero lo tiene, y todos lo saben.

¿ENFERMO? Escribía yo ayer que Wander Franco necesitaba ayuda, y en la noche del lunes su situación se complicó, en Baní. Tanto, que su padre y familia tuvieron que pedir auxilio a la Policía, pues aparentemente estaba en el ambiente un asunto de violencia. Lo mudaron a Santo Domingo, no de buenas ganas, y lo habrían internado en un centro médico de salud mental. ¿Qué habrá pasado? Sería inteligente de su familia emitir algún comunicado de prensa aclarando esto.