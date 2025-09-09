Detroit apalea a los Yankees; Judge conecta jonrón 44

Los Tigres de Detroit anotaron nueve carrera en la parte alta de la séptima entrada, un rally lo suficientemente grande para derrotar a los Yankees de Nueva York 12-2.

Los locales comenzaron ganando el partido 2-0, incluyendo el jonrón 44 de la temporada para Aaron Judge, pero Parker Meadows conectó un jonrón que empató el noveno en el quinto episodio, y luego vino el gran séptimo inning.

El ganador fue el abridor de los Tigres, Casey Mize, quien lanzó seis entradas de ocho ponches y dos carreras limpias permitidas.

Por los Yankees, Will Warren también lanzó seis entradas, en las que ponchó a cinco contrarios. Fernando Cruz permitió 5 carreras.