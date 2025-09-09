Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Béisbol

Detroit apalea a los Yankees; Judge conecta jonrón 44

Parker Meadows celebra con su compañero de equipo luego de conectar un jonrón.Getty Images via AFP

Los Tigres de Detroit anotaron nueve carrera en la parte alta de la séptima entrada, un rally lo suficientemente grande para derrotar a los Yankees de Nueva York 12-2. 

Los locales comenzaron ganando el partido 2-0, incluyendo el jonrón 44 de la temporada para Aaron Judge, pero Parker Meadows conectó un jonrón que empató el noveno en el quinto episodio, y luego vino el gran séptimo inning. 

El ganador fue el abridor de los Tigres, Casey Mize, quien lanzó seis entradas de ocho ponches y dos carreras limpias permitidas. 

Por los Yankees, Will Warren también lanzó seis entradas, en las que ponchó a cinco contrarios. Fernando Cruz permitió 5 carreras.

