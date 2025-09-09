Detalles del contrato de Samuel Basallo por 8 años y 67 millones de dólares con los Orioles

Bono por firmar: 5 millones de dólares, pagaderos dentro de los 60 días posteriores a la aprobación del contrato por parte de las Grandes Ligas de Béisbol.

Salario 2026: 1 millón de dólares

Salario 2027: 1 millón de dólares

Salario 2028: 1 millón de dólares

Salario 2029: 4 millones de dólares

Salario 2030: 7 millones de dólares

Salario 2031: 11 millones de dólares

Salario 2032: 15 millones de dólares

Salario 2033: 15 millones de dólares

Opción del club 2034: 18 millones de dólares (o 7 millones de dólares de rescisión)

Escalas salariales

Los juegos iniciados en la posición de receptor en 2031 aumentarían los salarios de 2032-34:

60 juegos: $250,000; 90 juegos: $125,000; 120 juegos: $125,000

Los juegos iniciados en la posición de receptor en 2032 aumentarían los salarios de 2033-34:

60 juegos: $375,000; 90 juegos: $187,500; 120 juegos: $187,500

Los juegos iniciados en la posición de receptor en 2033 aumentarían el salario de 2034:

60 juegos: $750,000; 90 juegos: $375,000; 120 juegos: $375,000

Escalada salarial MVP 2034, si es en 2032 o 2033:

MVP: $2 millones; segundo o tercero: $1 millón; cuarto o quinto: $750.000

Si se obtiene el MVP tanto en 2032 como en 2033: 2 millones de dólares adicionales (máximo de escalamiento del MVP de 6 millones de dólares)