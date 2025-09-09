Cuba derrota a República Dominicana en el torneo Premundial U15

Cerró el segundo partido de la cuarta fecha del torneo de béisbol Premundial U15 con la victoria de Cuba sobre República Dominicana 10-5 al compás de 15 indiscutibles y así ponerle más dramatismo a la tabla de posiciones restando sólo dos fechas.

El partido terminó con ponche a Robinson Canó Jr. por el lanzador relevista cubano Pedro Castillo y los cubanos conseguían su segunda victoria del torneo y llega la primera derrota a los anfitriones dominicanos.

La República Dominicana picó delante con Carlos Marrero, Janzel Richardson y Raymond Minaya fueron los que anotaron y ya los dominicanos ganaban.

El equipo de Cuba inmediatamente en la parte baja de la misma primera entrada logró dos anotaciones producto de rodado a la primera base de Cristian Aguilera y Miguel Chirino pisó el plato para la primera carrera cubana. José Muñiz conectó sencillo al jardín izquierdo y remolcó a Cristopher García.

El partido se mantuvo 3-2 hasta la parte baja de la tercera entrada cuando Miguel Chirino consiguió anotar desde la segunda base luego de un toque de Christopher García y error del tercera base dominicano Carlos Marrero que lanzó la pelota por encima del inicialista para ayudar a los cubanos a empatar el partido. José Muñiz consiguió sencillo al jardín derecho, un elevado de sacrificio de Cristian González y luego José Jiménez pegó triple remolcador para que los cubanos despeguen en la pizarra.

En el sexto episodio República Dominicana consiguió descontar con dos carreras, pero Cuba logró recuperar la ventaja y ampliar con facilidad el marcador con tres carreras producidas en la parte baja del sexto asalto.

El mejor jugador de los cubanos fue José Muñiz con cuatro indiscutibles, dos anotadas y tres remolcadas.

La República Dominicana y Puerto Rico están empate en la primera posición con marca de 3-1, Cuba les sigue con 2-2 y Aruba con 0-4.

Para este miércoles, Puerto Rico se mide a Cuba desde las 10 de la mañana y República Dominicana va ante Aruba desde las 2:30 de la tarde.