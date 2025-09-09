Los Cachorros vencen a los Bravos 6-1 gracias a la sólida actuación del lanzador abridor Cade Horton

El novato Cade Horton lanzó seis entradas y un tercio sólidas, Pete Crow-Armstrong impulsó dos carreras y los Cachorros de Chicago se despegaron de los Bravos de Atlanta al final para obtener una victoria de 6-1 el martes por la noche.

Horton (10-4), uno de los principales candidatos a Novato del Año de la Liga Nacional, permitió una carrera y cuatro hits sin bases por bolas. Su efectividad de 2.70 lidera a todos los novatos y 10 victorias lideran a los novatos de la Liga Nacional. Lanzó hasta la séptima entrada por tercera vez esta temporada.

Andrew Kittredge registró los dos últimos outs en el séptimo, y Caleb Thielbar y Ben Brown lanzaron una entrada sin anotaciones cada uno.

Crow-Armstrong se fue de 2-1, recibió base por bolas, fue golpeado por un lanzamiento y tuvo dos robos. Ian Happ se fue de 5-2 con un doble y una carrera anotada. Matt Shaw conectó un sencillo de dos carreras durante una octava entrada de cuatro carreras.

Crow-Armstrong conectó un elevado de sacrificio en la primera entrada que impulsó a Michael Busch y un sencillo productor en la tercera que impulsó a Happ. Dansby Swanson recibió base por bolas con las bases llenas en la octava antes del sencillo de Shaw.

Ronald Acuña Jr. anotó la única carrera de los Bravos con un sencillo productor de Jurickson Profar.

El abridor de los Bravos, Spencer Strider (5-13), permitió dos carreras y seis hits y ponchó a ocho.