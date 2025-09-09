Bo Bichette va a la lista de lesionados de 10 días debido a un esguince de rodilla izquierda

Los Azulejos de Toronto colocaron el martes al campocorto Bo Bichette en la lista de lesionados de 10 días debido a un esguince de rodilla izquierda, retroactivo al 7 de septiembre.

Toronto llamó al jardinero Joey Loperfido de Triple-A Buffalo.

Bichette lidera las Grandes Ligas con 181 hits y 44 dobles, y ocupa el tercer lugar con un promedio de bateo de .311. El dos veces All-Star y dos veces líder de hits de la Liga Americana tiene 18 jonrones y lidera a Toronto con 93 carreras impulsadas en 139 juegos.

Bichette se lesionó en la sexta entrada de la derrota del sábado por 3-1 en el Yankee Stadium al chocar con el receptor Austin Wells y fue puesto out en el home. Bichette salió cojeando del campo con la ayuda de un fisioterapeuta tras chocar con la espinillera de Wells.

El jardinero de los Yankees, Cody Bellinger, hizo un tiro de un bote a 95.3 milla por hora desde el jardín derecho para retirar a Bichette, quien intentaba anotar con un sencillo de Nathan Lukes. Fue la última jugada antes de que la lluvia retrasara el partido durante casi dos horas.

Bichette se sometió a radiografías durante la demora y regresó ponchándose en su último turno al bate. No jugó en el último partido de la serie del domingo. Toronto tuvo descanso el lunes.

Los Azulejos lideran la División Este de la Liga Americana por dos juegos sobre los Yankees de Nueva York con 19 juegos restantes, comenzando con el juego en casa del martes contra Houston.