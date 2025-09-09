Águilas Cibaeñas se declaran preparadas para el sorteo de novatos de la Lidom

El departamento de Operaciones de Béisbol de las Águilas Cibaeñas, estudia minuciosamente los 244 jugadores que estarán en el Draft de Novatos este miércoles, para hacer escogencias acorde con las necesidades del equipo.

Así lo informaron René Francisco y Gian Guzmán, Vicepresidente de Operaciones de Béisbol y Gerente General.

“Hemos estudiado a cada uno de los jugadores y tenemos claro lo que necesitamos e iremos a buscar al sorteo”, explicaron Francisco y Guzmán.

Sostuvieron que para el Sorteo de Novatos hay que tener varios planes, ya que se puede pensar en tomar un jugador y otro lo escoge primero.

“Pero, siempre haremos hincapié en las necesidades del equipo y las posiciones que debemos fortalecer”, agregaron juiciosamente.

Francisco y Guzmán aseguraron a la fanaticada que no irán al sorteo a inventar, ya que tienen claro los puntos débiles que quieren fortalecer.

“Tenemos que ser cautelosos porque hay cinco equipo más, que también van a tratar de seleccionar lo mejor que haya disponible”.

El evento que se hace en memoria de Tano Martino, será en el Mall Sambil, de Santo Domingo y tradicionalmente se realizan 16 rondas.

Las Aguilas Cibaeñas escogerán en el turno 5, por el orden que ocuparon en la Serie Regular, donde fueron segundos detrás de las Estrellas Orientales que ganaron la primera posición.

Los primeros en elegir serán los Toros del Este, seguidos por los Gigantes del Cibao, los Leones del Escogido y los Tigres del Licey.

Los jugadores elegibles deben haber jugado al menos en clase A en ligas menores o haber accionado en algunas otra liga profesional, entre ellas, las ligas de Italia, Japón, Independiente o la Liga de Verano del Cibao.