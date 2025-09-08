Slace Cecconi coquetea con juego sin hit; Guardianes apabullan a Reales

Slade Cecconi intentó poner fin a la larga sequía de juegos sin hits de Cleveland hasta la octava entrada, y los Guardianes derrotaron el lunes 10-2 a Kansas City y superaron a los Reales en la carrera por el comodín de la Liga Americana.

Cecconi (6-6) estaba a seis outs del primer juego sin hits en las mayores esta temporada —y el primero de Cleveland desde el juego perfecto de Len Barker en 1981— cuando Michael Massey de Kansas City conectó un sencillo al abrir la octava.

En el lanzamiento número 95 de Cecconi, Massey conectó una recta con cuenta de 2-1 entre el jardín izquierdo y el central. El lanzador derecho recibió una ovación entusiasta del público en el Progressive Field antes de que Cecconi consiguiera que Carter Jensen bateara para doble play.

Cleveland (73-70) ganó su cuarto partido consecutivo y superó a los Royals (73-71) en el segundo lugar de la División Central de la Liga Americana. Cleveland llegó a la serie de cuatro juegos a dos juegos y medio de Seattle por el tercer y último puesto de comodín.

Kyle Manzardo, Daniel Schneemann y Nolan Jones tuvieron dos carreras impulsadas cada uno para Cleveland, que estableció máximos de la temporada con 16 hits y siete dobles.

Los Guardianes conectaron cuatro dobles y seis carreras impulsadas por Ryan Bergert (2-2) en la cuarta entrada, abriendo una ventaja de 8-0. CJ Kayfus, Brayan Rocchio, Schneemann y Jones conectaron los dobles.

El campocorto estrella de los Royals, Bobby Witt Jr., no estuvo en la alineación titular por tercer juego consecutivo debido a espasmos en la espalda. El mánager Matt Quatraro dijo que Witt corrió y fildeó antes del juego sin problemas, y que pudo ver acción en el juego.

Witt no entró, pero se espera que juegue el martes.