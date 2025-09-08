RD lidera el Premundial U15 de béisbol; vence a Puerto Rico 8-4

La República Dominicana se queda en el primer lugar luego de derrotar a Puerto Rico 8-4. Ambos equipos compartían la cima hasta la definición de este tercer partido de seis en el calendario del torneo de béisbol Premundial U15, evento oficial de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) y que organiza la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM).

La COCABE forma parte de la Confederación Panamericana de Béisbol, que ya organizó el primero de tres premundiales en el continente, y Venezuela es el equipo que primero clasifica al gran evento mundialista.

El segundo partido, de la tercera fecha de las competiciones en busca del rey del Caribe en la categoría U15 de béisbol inició con el lanzamiento de honor de parte del director del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik y los himnos nacionales de Puerto Rico y República Dominicana.

El equipo de Puerto Rico comenzó en la misma primera entrada con una carrera, atacando el pitcheo descontrolado dominicano del abridor Orlando Medrano, que luego del sencillo de Pablo Cruz, llegaron tres pitcheos desviados «salvajes» (wild pitch) y avanzó hasta el plato. Puerto Rico 1-0 República Dominicana

No hubo libertades hasta que llegó la tercera entrada Dominicana y el ataque quisqueyano inició con el primer sencillo del lado tricolor en el bate de Josué Collado, el receptor, luego Robinson Canó Jr se envasó y Carlos Marrero tocó la bola logrando sencillo en el cuadro interior y con las bases llenas, Ransiel Herrera conecta indiscutible que produce las primeras dos vueltas dominicanas y Hiddekel Johnson, con bases llenas, luego de un pelotazo a Juan de Peña, consigue indiscutible y remolca dos vueltas más y ya la República Dominicana va adelante 4-1.

Abriendo el cuarto asalto, los dominicanos volvieron a la carga y fabricaron dos vueltas cuando Ransiel Herrera bateó para doble matanza con bases llenas por la vía 643 y el partido estaba 5-2. A seguidas llegó el indiscutible de Hiddekel Jhonson que remolca la sexta y la tercera en el partido. República Dominicana ganaba 6-2 a Puerto Rico

En la alta de la sexta, los dominicanos logran fabricar un par de carreras luego del sencillo al jardín izquierdo del inicialista Hiddekel Jhonson productor de dos, y ya totaliza 5 remolques en el juego. Carlos Marrero desde la antesala y Ransiel Herrera dese la intermedia fueron los que anotaron en la jugada.