Cuba supera a Aruba y logra su primera victoria en el torneo Premundial U15

En la continuación del torneo de béisbol Premundial U15 que se celebra en el Complejo IPL en Santo Domingo Este, República Dominicana, el combinado de Cuba derrotó 8-5 a Aruba para mejorar su récord en (1-2) y los perdedores tienen marca de 0-3.

Este evento oficial de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol es organizado por la Federación Dominicana de Béisbol.

La zafra de Cuba inició en el mismo primer episodio cuando anotaron las primeras carreras en las piernas de Cristopher García que se embasó por base por bolas y Cristian Aguilera remolcada por sencillo al jardín izquierdo de José Muñiz y luego de siete bateadores el partido estaba a favor de Cuba 2 por 0.

Los cubanos consiguieron seguir atacando y al compás de tres imparables y una base por bolas, consiguiendo anotar tres vueltas más, para ir marcando el paso de lo que sería el desenlace del partido.

El lanzador cubano Joseph Arias maniató la ofensiva de Aruba que pudieron lograr la primera anotación en el cuarto episodio y luego dos en el sexto para acercar el marcador 6 por 3.

En la parte baja del sexto capítulo los cubanos ligaron dos anotaciones y Aruba iniciando el séptimo llegó a cinco vueltas, pero se quedaron cortos.

Arias en un momento del partido logró mantener en cero a Aruba enfrentando a los primeros 19 bateadores, otorgando una base y permitiendo tres hits hasta el sexto episodio.

Cuba terminó con 9 inatrapables, recibió seis bases por bolas, y no tuvo bateador alguno ponchándose.

Aruba tuvo cinco abanicados, sólo tres bases por bolas, y lograron lugar siete indiscutibles.