Comisionado Nacional de Béisbol participa en la inauguración del Estadio Nuevos Horizontes en Cotuí

El Comisionado Nacional de Béisbol, Junior Noboa, participó el fin de semana en la inauguración del estadio de béisbol “Nuevos Horizontes”, un espacio que forma parte del proceso de reasentamiento desarrollado por Barrick Pueblo Viejo en la provincia Sánchez Ramírez.

El acto contó con la presencia de Gisselle Valera, presidenta de Barrick PV; Isaac Luciano, gerente general; Cristiana Rodríguez de Alba, gobernadora provincial; José Eugenio Montilla, alcalde de Cotuí y Ramón Camacho, director provincial en Sanchez Ramírez, entre otras autoridades y directivos comunitarios.

El moderno estadio se levanta sobre una superficie de 13,758 m², diseñado con estándares aprobados por el Ministerio de Deportes. La obra integra dogouts equipados con gradas y baños, un backstop de seguridad, verja perimetral, accesos peatonales y vehicular, garantizando condiciones óptimas para la práctica del béisbol. Con esta infraestructura, se amplían las oportunidades recreativas y deportivas para las más de 700 familias que hoy forman parte de la comunidad Nuevos Horizontes, consolidando un espacio digno para la formación de futuros talentos.

Durante la ceremonia, Junior Noboa ofreció unas palabras de exhortación y realizó el lanzamiento de honor de la primera bola, marcando el inicio oficial de las actividades deportivas en la instalación.

En su discurso, Noboa expresó la trascendencia de esta obra:

“Este estadio es mucho más que un espacio deportivo; es un símbolo de esperanza, integración y futuro para cientos de familias. El béisbol es parte de nuestra identidad nacional, y contar con instalaciones de este nivel representa una inversión directa en la juventud, en la comunidad y en el país. Aplaudo el esfuerzo de Barrick Pueblo Viejo por apostar al deporte como motor de desarrollo social”.

Asimismo, agradeció la invitación y el reconocimiento recibido durante el evento:

“Me siento profundamente agradecido por la oportunidad de compartir este momento histórico con la comunidad de Cotuí. Haber sido invitado no solo como exjugador de Grandes Ligas, sino como Comisionado Nacional de Béisbol, es un honor que valoro en nombre de todo el béisbol dominicano. Gracias a Barrick por este gesto y por su visión de compromiso con nuestra sociedad”.

Junior Noboa también formó parte del corte de cinta reafirmando el compromiso del Comisionado Nacional de Béisbol con el impulso de obras que fortalecen la práctica deportiva y la integración social en la República Dominicana.

El Comisionado Nacional de Béisbol destacó que parte de su misión es acompañar, supervisar y respaldar iniciativas que fortalezcan la red de instalaciones deportivas en todo el país. En ese sentido, valoró la visión de Barrick Pueblo Viejo al entregar un estadio de primer nivel que dignifica a la provincia Sánchez Ramírez y aporta al desarrollo integral de la juventud dominicana.