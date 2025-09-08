¿Caso perdido?

Las últimas noticias que aporta el pelotero Wander Franco en su entorno son las siguientes:

.- Hace poco, en Puerto Plata, fue condenado a dos años de prisión (suspendida) por haber tenido relaciones sexuales con una menor de edad.

.- Posteriormente, fue descargado en un tribunal de San Juan de la Maguana por el uso ilegal de una pistola.

.- Este pasado viernes tuvo una controversia con un abogado que le prestaba servicios en relación con un caso de robo de un millón de pesos del cual fue víctima (Franco) en un hotel de Sosúa, Puerto Plata. Luego se dijo que no era un millón, que eran dos.

También, Franco dijo que ese abogado no puede hablar por él porque ya lo había despedido.

.- Y muchos preguntaron: ¿qué hace un pelotero con un millón o dos millones de pesos en efectivo en un hotel, o en su vehículo? ¿Para qué tanto dinero? ¿Para jugarlo en un casino o en una gallera?

.- Dicen que la noche del sábado tuvo otro lío con una patrulla militar y habría abandonado la escena de la discusión sin permiso de la autoridad. Pero eso se quedó sin confirmar.

.- Está a la espera de una decisión del comisionado de MLB, Rob Manfred, sobre una posible o eventual suspensión por sus hechos en el país con la menor de edad. Y también, una decisión de parte de su equipo, Tampa Bay, sobre su contrato pendiente. ¿Qué hará el equipo? ¿Lo dejará libre, romperá el pacto o lo llamará a juego? Como sea, eso dependerá también de lo que decida el comisionado.

Y llega la otra pregunta: ¿terminó la relación de Franco con el béisbol organizado, va camino del béisbol asiático o qué? ¿Está descartado que Franco juegue con el Escogido este próximo invierno?

EL DINERO: Su contrato de 11 años por US$182 millones corre del 2022 al 2032. Hasta ahora solo ha cobrado 14 millones, es decir, que restan casi 170 millones de dólares, un buen dinerito.

Y seguimos esperando por MLB, a ver qué sucederá con este joven talentoso, que ahora suma 24 años de edad. Estas preguntas vuelan y son muy interesantes.

Y un par de preguntas adicionales: ¿qué hace Franco por los predios de Sosúa, Puerto Plata, Cabarete, el mismo escenario en que sucedieron los hechos con la menor de edad y donde fue juzgado y condenado? ¿No ha encontrado Franco alguien que lo ayude a sacar todo lo podrido de su cabeza?

SAMMY FELIZ

Todos se alegran de que Sammy Sosa se haya reconciliado con su antiguo club, Cachorros de Chicago, el mismo con el cual desarrolló los mejores años de su brillante carrera. De hecho, allí disparó 545 de sus 609 jonrones en una larga estadía de 13 años.

¿Y por qué Sammy se había peleado con los Cachorros? A modo de recordación, tuvo un par de controversias allí. La primera, cuando en un partido de junio 2003 se le rompió un bate que tenía corcho y fue expulsado del juego.

A continuación, MLB confiscó 76 bates de su pertenencia y uso, pero no encontró corcho en ninguno de ellos. Sammy dijo que ese bate encorchado era de práctica, y que lo había usado ese día por un error.

Sin embargo, su reputación sufrió daño. Luego, el último día de la campaña 2004 no apareció en la alineación; se habría ido temprano del juego (no esperó el final), y eso originó otro lío. Hubo un enfrentamiento de videos y la hora en que salió del play, y el dominicano salió perdiendo.

Ese invierno, el 2 de febrero 2005, fue transferido a los Orioles de Baltimore por tres jugadores. No jugaría en el 2006, y terminó el 2007 con Texas Rangers, donde tuvo promedio de .252, con 21 jonrones, 92 empujadas, OBP de .311 y OPS de .779. Para el 2008 no recibió ofertas y no volvió a jugar béisbol.

Luego, el rumor público lo vinculó al consumo de esteroides, igual que a otros que nunca dieron positivo, como Barry Bonds y Roger Clemens.

Se radicó en Miami con su familia, desarrollando múltiples negocios. Sammy vive en su mundo, no da entrevistas, distinto al Sammy de sus tiempos de pelotero.

Estuvo 10 años en las votaciones para el Salón de la Fama y su mejor cifra fue un 18% en su último año, 2022.