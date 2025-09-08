Albies y Olson pegan jonrones; Bravos vencen 4-1 a Cachorros

Ozzie Albies y Matt Olson conectaron jonrones y Bryce Elder tuvo su cuarta buena actuación consecutiva para que los Bravos de Atlanta vencieran el lunes 4-1 a los Cachorros de Chicago.

Los Cachorros, que lideran la carrera por el comodín de la Liga Nacional, perdieron por cuarta vez en cinco juegos.

Olson se fue de 4-2 y conectó su jonrón número 23 de la temporada en la octava entrada.

Elder (7-9) lanzó una carrera durante 6 1/3 entradas. El lanzador derecho de 26 años ponchó a seis, dio una base por bolas y permitió cinco hits. Ha permitido cuatro carreras limpias en sus últimas cuatro aperturas a lo largo de 26 1/3 entradas.

Tyler Kinley lanzó una octava entrada perfecta, logrando su 13.ª aparición consecutiva sin permitir carreras con los Bravos. Rasiel Iglesias lanzó la novena entrada y consiguió su 25.º salvamento.

El abridor de los Cubs, Shota Imanaga (9-7), permitió tres carreras en la primera entrada antes de tranquilizarse. Retiró a 16 de los últimos 17 bateadores que enfrentó y fue relevado después de seis entradas. Permitió cinco hits y ninguna base por bolas, con cuatro ponches.

Los Cachorros anotaron en el séptimo cuando el elevado de sacrificio de Matt Shaw al centro impulsó a Nico Hoerner.

El jonrón solitario de Albies llegó con dos outs en la primera entrada. Ha-Seong Kim siguió con un sencillo y anotó gracias al doble del novato Drake Baldwin. Ronald Acuña Jr. impulsó a Baldwin con un sencillo, dando a los Bravos una ventaja de 3-0 y poniendo fin a su peor racha de 25-0.