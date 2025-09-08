Aaron Nola blanquea a los Mets; Juan Soto termina de 3-0

Aaron Nola volvió a su forma con pelota de tres hits en seis entradas y Jhoan Durán dejó a dos corredores cuando ponchó a los últimos dos bateadores para ayudar a los Filis de Filadelfia a vencer el lunes 1-0 a los Mets de Nueva York.

Los Filis ampliaron su ventaja en la División Este de la Liga Nacional a ocho juegos sobre los Mets, alejándose en una carrera que pareció apretarse cuando Nueva York completó una barrida de tres juegos sobre Filadelfia a fines del mes pasado.

Nueva York tropezó desde aquella serie en el Citi Field y perdió su tercer juego consecutivo y el cuarto en cinco juegos.

Nola (4-8) se recuperó de una temporada descarrilada por lesiones y las peores rachas de su carrera para lucir como el lanzador derecho que lideró la rotación durante la mayor parte de la última década. Solo dio dos bases por bolas y ponchó a siete. El último lanzamiento de Nola fue un sinker de 93 mph que puso a Brandon Nimmo a batear para cerrar la sexta entrada y le valió una ovación de pie al salir del campo.

Durán fue el último de los tres relevistas de los Filis y trabajó una novena entrada sin anotaciones para su salvamento número 28 y mantener a los Mets como el único equipo de Grandes Ligas esta temporada que no ha ganado cuando está perdiendo después de ocho entradas.

Los Filis, que vencieron a los Mets por tercera vez en 10 enfrentamientos este año, necesitaban que Nola cumpliera con una alineación debilitada por las pérdidas del infielder Trea Turner y Alec Bohm, ambos en la lista de lesionados.

Sin Turner en la parte superior de la alineación contra los Mets, el dos veces MVP de la Liga Nacional, Bryce Harper, abrió el juego por primera vez desde 2022. Harper recibió un tercer strike cantado al abrir el juego contra el novato Nolan McLean (4-1).

McLean, quien lanzó ocho entradas sin anotaciones contra los Filis en agosto, ponchó a cinco, permitió siete hits en 5 1/3 entradas y perdió por primera vez en cinco aperturas en las Grandes Ligas.