Shohei Ohtani conecta dos jonrones y los Dodgers superan 5-2

Shohei Ohtani conectó dos jonrones y Mookie Betts agregó un jonrón solitario para respaldar una efectiva actuación de lanzamiento de Clayton Kershaw, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el domingo 5-2 a los Orioles de Baltimore para poner fin a una racha de cinco derrotas.

Kershaw (10-2) ganó su sexta decisión consecutiva para ayudar a los líderes de la División Oeste de la Liga Nacional a salvar el último partido de una serie de tres juegos contra los Orioles, últimos en la clasificación. El zurdo ponchó a ocho y permitió dos carreras y cuatro hits en 5 2/3 entradas.

Fue la primera vez en sus 18 años de carrera que Kershaw lanzó contra los Orioles, el único rival de los Dodgers al que nunca se había enfrentado. El jugador de 37 años ha derrotado a todos los equipos excepto a Boston (0-1).

Ohtani conectó un jonrón en el segundo lanzamiento del juego y abrió el tercero, sumando 48 jonrones en la temporada. Betts siguió el segundo jonrón de Ohtani con un batazo a las gradas del jardín izquierdo para una ventaja de 3-0.

Los tres jonrones fueron ante Tomoyuki Sugano (10-8), quien abandonó el juego en la cuarta entrada tras ser golpeado en el pie derecho con una línea de un solo salto.

La derrota puso fin a la racha de cinco victorias consecutivas de Baltimore. Los Orioles barrieron una serie de tres juegos en San Diego antes de derrotar a Los Ángeles dos veces en su último turno al bate, incluyendo una victoria de 4-3 el sábado por la noche tras no permitir hits hasta dos outs en la novena.

En este, Justin Wrobleski trabajó dos entradas sin anotaciones para los Dodgers y Jack Dreyer consiguió tres outs para su tercer salvamento.