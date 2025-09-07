Rice y Fried lideran victoria de Yanquis sobre Azulejos

Aaron Judge salvó una carrera con una atrapada en picada y anotó la carrera de la ventaja con un doblete de Cody Bellinger para que los Yankees de Nueva York vencieran el domingo 4-3 a los Azulejos de Toronto y se acercaran a dos juegos del líder de la División Este de la Liga Americana.

En su segunda aparición en el jardín derecho desde el 25 de julio debido a una lesión en el tendón flexor de su codo derecho, Judge dio unos pasos y se estiró para atrapar la línea de 106.4 mph de George Springer para dejar varado a Nathan Lukes en segunda y proteger una ventaja de una carrera.

Judge tuvo tres bases por bolas, incluyendo una en la tercera cuando robó la segunda y llegó a casa con el doble de Bellinger contra el muro del jardín derecho-central.

Judge recibió seis bolas y lanzó a 113.5 km/h a segunda con el doble de Ernie Clement en una segunda entrada de dos carreras. Ben Rice conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada contra Max Scherzer (5-3) para respaldar a Max Fried (16-5), quien empató el liderato de victorias en las Grandes Ligas.

En busca de su primera División Este de la Liga Americana desde 2015, los Blue Jays (82-61) ganaron ocho de 13 juegos contra los Yankees este año y mantienen el criterio de desempate. Nueva York (80-63) ganó su segunda consecutiva contra Toronto tras perder el primer partido de la serie el viernes y lidera la clasificación para el comodín de la Liga Americana.

Fried permitió tres carreras y seis hits en siete entradas y tiene marca de 3-0 en sus últimas cuatro aperturas después de tener problemas cuando regresó de una ampolla en su mano de lanzar.

Toronto cerró la segunda entrada con un sencillo productor de Isiah Kiner-Falefa y un elevado de sacrificio de Luke. Vladimir Guerrero Jr., quien conectó ocho hits en la serie, conectó un doblete para empatar en la tercera, tras el decimonoveno error del campocorto Anthony Volpe, la mayor cantidad entre los campocortos de la Liga Americana, en un tiro errado tras un roletazo de Davis Schneider.

Scherzer (5-3), quien regresó al juego un día después de sufrir rigidez en la espalda el fin de semana pasado, permitió cuatro carreras y cuatro hits en 4 1/3 entradas.