OFICIALMENTE: Sammy Sosa es un inmortal de Chicago

Y la espera llegó a su fin… luego de mucho tiempo, varios acercamientos y una gran carrera, Sammy Sosa fue inmortalizado por los Cachorros de Chicago.

Durante el partido de esta tarde, ante los nacionales el “Bambino del Caribe” recibió un homenaje que sella de manera oficial su huella en la historia del béisbol.

Con evidente emoción, Sosa compartió un mensaje cargado de agradecimiento:

“Este es un honor que llevo en el corazón. Me recuerda cada sacrificio, cada apoyo de la fanaticada y la pasión que siempre me impulsó. No lo considero solo mío, sino de todos los que caminaron conmigo en este trayecto. Gracias por formar parte de esta historia”, expresó el exjugador.

A lo largo de 18 temporadas en las Mayores, Sosa construyó una de las carreras más impactantes de su generación. El toletero conectó 609 cuadrangulares, impulsó más de 1,600 carreras y fue seleccionado en 7 Juegos de Estrellas. Además, conquistó el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional en 1998, año en el que protagonizó la histórica carrera jonronera junto a Mark McGwire.

El extoletero, símbolo de los Chicago Cubs y orgullo de República Dominicana, recalcó que este reconocimiento trasciende lo personal: representa también la pasión de un pueblo que lo respaldó durante toda su trayectoria.