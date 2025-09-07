Hunter Green ponchó 12 y los Rojos dominan a los Mets 3-2; Juan Soto llegó a 38 HR

Hunter Greene igualó su mejor marca de la temporada con 12 ponches y los Rojos de Cincinnati vencieron el domingo 3-2 a los Mets para llevarse dos de tres juegos ante Nueva York y volver a estar por encima de .500.

Brandon Sproat (0-1) de Nueva York mantuvo a los Rojos sin hits durante 5 1/3 entradas en su debut en las Grandes Ligas antes de permitir tres hits consecutivos, el sencillo de Noelvi Marte, el doble RBI de Ely De La Cruz para romper el empate y el sencillo productor de Austin Hays.

Hays tuvo un elevado de sacrificio en el cuarto que anotó Marte, quien caminó, robó segunda y avanzó con un roletazo.

Greene (6-4) permitió un hit en siete entradas, un jonrón de Brett Baty en la tercera entrada con un slider. Lanzó 30 lanzamientos de 100 mph o más y aumentó su total de la temporada a 346, la mayor cantidad entre los lanzadores abridores.

Juan Soto conectó su jonrón número 38, un batazo en la novena entrada ante Tony Santillán, quien consiguió su quinto salvamento cuando Starling Marte conectó un rodado de doble play con dos en base.

Nueva York (76-67) le lleva 3 1/3 juegos de ventaja a San Francisco por el último comodín de la Liga Nacional. Los Rojos (72-71) están cuatro juegos detrás de los Mets.

Sproat, lanzador derecho de 24 años, se convirtió en el tercer prospecto de pitcheo de los Mets en debutar en las últimas semanas, después de Nolan McLean (16 de agosto) y Jonah Tong (29 de agosto). Fue la primera vez que tres lanzadores abridores de los Mets debutaron en un lapso de 21 días.

Sproat permitió tres carreras, tres hits y cuatro bases por bolas en seis entradas, con siete ponches. Promedió 96.1 mph con 11 rectas y 95.9 mph con 24 sinkers, además de lanzar 19 curvas y 19 sweepers, además de ocho cambios de velocidad y siete sliders. Sproat lanzó 58 de 88 lanzamientos para strikes.