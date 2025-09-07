Buxton y Clemens guían triunfo de Mellizos sobre Reales

Byron Buxton y Kody Clemens conectaron jonrones y los Mellizos de Minnesota vencieron el domingo 5-1 a Kansas City para dejar a los Reales dos juegos detrás en la lucha por el último comodín de la Liga Americana.

Buxton abrió el juego contra Michael Lorenzen (5-10) con su jonrón número 30, ampliando así su mejor marca personal. Fue golpeado por un sinker de 91.8 mph en la quinta entrada y fue reemplazado en la parte baja de la sexta debido a lo que los Twins informaron como una contusión en la rodilla izquierda.

Clemens conectó su decimosexto jonrón en la cuarta entrada, un batazo de 451 carreras que le dio a Minnesota una ventaja de 3-0. Minnesota aumentó su ventaja en la cuarta entrada con un doble robo, con Royce Lewis en primera y Luke Keaschall en tercera.

Kansas City (73-69) cayó dos juegos detrás de Seattle (75-68) por el tercer comodín de la Liga Americana.

Bailey Ober (5-7) permitió una carrera y cuatro hits en 5 1/3 entradas,

Lorenzen permitió cuatro carreras y cinco hits en 5 1/3 entradas.

Kansas City anotó con el sencillo productor de Vinnie Pasquantino en el sexto.