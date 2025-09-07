Raliegh conecta H4 53, líder en la MLB, y los Marineros aplastan a los Bravos 18-2

Cal Raleigh conectó su 53er jonrón, líder en las Grandes Ligas, y los Marineros de Seattle conectaron 20 hits para anotar su mayor cantidad de carreras desde 2012 en una paliza de 18-2 a los Bravos de Atlanta el domingo.

Eugenio Suárez conectó dos jonrones, elevando su total de la temporada a 45, y Jorge Polanco y Josh Naylor también conectaron jonrones cuando los Marineros conectaron cinco jonrones en juegos consecutivos por segunda vez en la historia del equipo, la primera desde el 20 y 21 de mayo de 1994.

Polanco y Naylor conectaron jonrones en una tercera entrada de ocho carreras, y Raleigh conectó un jonrón de tres carreras en una novena de siete carreras, sumando 113 carreras impulsadas. Suárez conectó un jonrón solitario en la sexta y un cuadrangular de dos carreras en la novena.

Seattle registró su mayor cantidad de carreras desde que venció a Texas 21-8 el 30 de mayo de 2012, y su mayor cantidad de hits desde que consiguió 20 en ese partido contra los Rangers. Los Mariners ganaron partidos consecutivos por primera vez desde el 24 de agosto contra los Atléticos y al día siguiente contra San Diego.

Seattle (75-68) tiene una ventaja de un juego y medio sobre Texas (74-70) por el tercer y último comodín de la Liga Americana. Los Rangers perdieron por tercera vez en cuatro juegos tras una racha de seis victorias.

Luis Castillo (9-8) permitió una carrera y cuatro hits en seis entradas.