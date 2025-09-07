A 3 semanas

Quedan tres semanas de acción en la temporada de Grandes Ligas 2025, que finaliza el 28 de este mes en su larga fase regular de seis meses. De hecho, siempre es interesante reiterar el dato de que su calendario es el más largo del deporte profesional mundial, que cubre 162 juegos, sin pausa y sin prisa. Por eso, son muchos los que dicen que los peloteros de MLB son “esclavos”, aunque muy bien pagados.

LOS YANQUIS: El equipo de Nueva York sacó garras este fin de semana ganando 2 de 3 juegos a Toronto, líderes de la División Este de la Liga Americana. Los Yanquis ganaron viernes y domingo, y en medio de todo Aaron Judge disparó su jonrón 43 de la campaña y también jugó en el bosque derecho por vez primera desde su lesión en el codo derecho hace más de un mes.

El triunfo de este domingo fue 4 por 3, con el zurdo Max Fried obteniendo su victoria 16 del año, 5 derrotas, efectividad de 3.02 y sigue en competencia por el Cy Young. Fried tiró 7 entradas de 6 hits y 3 carreras, pero batalló y se mantuvo en el montículo haciendo 100 lanzamientos. Del otro lado, el veterano Max Scherzer no pudo llegar al quinto, permitió 3 hits y 4 carreras, pero le hizo daño un jonrón de tres de Ben Rice (23) temprano en el juego. Scherzer tiene 5-3 y 4.36 de efectividad. David Bednar cerró el juego, su 22 de la temporada.

Los Yanquis se colocan a 2 juegos del primer lugar de su grupo, y encabezan el wild card de la Liga, con dos juegos por encima de Boston. Los Medias Rojas están en tercer lugar de la División a 4 partidos.

Vladimir Guerrero Jr. tuvo buen fin de semana, y sus números ahora lucen bien: promedio en .302, 23 Hrs., 79 empujadas… Eso significa que puede acercarse a su producción ofensiva del 2024 cuando tuvo .303-30-103, cuando le restan unos 20 juegos.

SOTO Y LOS METS: Juan Soto sigue bien, pero los Mets perdieron dos de su serie de tres ante Cincinnati. Este domingo Cincinnati venció 3 por 2 con un doble de Elly de la Cruz, y buen pitcheo de Hunter Greene, quien ponchó 12 en 7 entradas…

Soto, de su lado, pegó su jonrón 38 en su último turno, ha mejorado su promedio a .262 y se coloca a 2 de los 40 jonrones, con 93 empujadas. Además, tiene 29 robos de base con 3 outs solamente en intentos. ¿Cómo estuvieron sus números del año pasado con los Yanquis? Tuvo .288, 41 Hr., 109 impulsadas con 7 robos en 11 intentos.

El año pasado, su jonrón 38 lo disparó el 4 de septiembre, pero tiene muchísimo tiempo para cruzar de los 40.

EL JAPONÉS: Los Dodgers estuvieron de visita en Baltimore el fin de semana y hubo una gran presencia de japoneses. ¿Por qué? Porque en los tres juegos de la serie, ganada por Baltimore 2-1, en cada partido hubo al menos un japonés como abridor. El viernes lo hizo Shohei Ohtani, el sábado Yoshinobu Yamamoto, ambos de los Dodgers, y el domingo un señor llamado Tomoyuki Sugano. (Este pitcher tiene una historia con Ohtani pues ambos fueron selección del draft el mismo año en Japón).

A Sugano le pegó Ohtani par de jonrones, sus números 47 y 48 de la campaña. Además, su primero fue el número 12 abriendo juego, es decir en su primer turno, igualando la marca del equipo establecida el año pasado por Mookie Betts. (El récord de ese renglón en MLB lo tiene Kyle Schwarber, de Filadelfia, cuando lo hizo 15 veces el año pasado. En segundo lugar de todos los tiempos lo tiene el dominicano Alfonso Soriano con 13, en 2003 con los Yanquis).

Los Dodgers, que rompieron racha de 5 derrotas seguidas, tienen récord de 79-64, y lideran la División Oeste de la Liga Nacional apenas por 1 juego respecto de San Diego.

PALOS: Los Marineros de Seattle masacraron los pitchers de Atlanta haciendo 28 carreras entre sábado y domingo, y en ambos días dieron 5 jonrones, algo insólito. En la jornada dominical hubo cuadrangulares notables de Cal Raleigh, su 53, dos de Eugenio Suárez (45), el 24 para Jorge Polanco… Luis Castillo tiró 6.0 de 4 hits, 1 carrera, y tiene 9-8 y 3.85.

APRETADA: Resulta que los Rangers de Texas vencieron a Houston en la jornada dominical y la situación se pone al rojo vivo. Seattle se ha colocado a 2.5 de Houston, y Texas a 4.