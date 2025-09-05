Temporada regular de MLB entra a sus últimas tres semanas: panorama de playoffs y premios

Hay una gran diferencia en las finanzas entre los equipos de grandes mercados y los de pequeños mercados en el béisbol de las Grandes Ligas.

¿En cuanto a la columna de victorias? No tanto.

La temporada 2025 ha producido una sorprendente muestra de paridad durante los primeros cinco meses de la temporada regular. Si bien la mayoría de l os grandes gastadores de la liga, como los Dodgers de Los Ángeles, los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York, están en buena posición para clasificarse a los playoffs y causar estragos en octubre, no han sido tan dominantes como muchos esperaban.

De hecho, hay una buena posibilidad de que esta sea la segunda temporada consecutiva en la que ninguna franquicia de MLB supere las 100 victorias. Los únicos con una posibilidad realista son los Cerveceros de Milwaukee, que ocupan el puesto 23 en la liga con una nómina de 112 millones de dólares. Tendrán que firmar un 14-7 en sus últimos 21 juegos para llegar a las 100 victorias.

La última vez que no hubo ganadores de 100 juegos en temporadas consecutivas fue en un período de tres años de 2012 a 2014.

Con tres semanas y aproximadamente 20 juegos restantes para la mayoría de los equipos, aquí hay algunas cosas a seguir mientras la temporada regular llega a su fin:

Pujas de playoffs

Puede que no haya equipos verdaderamente dominantes esta temporada, pero también hay una imagen bastante clara de los 12 equipos que podrían formar parte del cuadro de postemporada: seis en la Liga Nacional y seis en la Liga Americana.

En la Americana, los Yankees, los Azulejos de Toronto, los Medias Rojas de Boston, los Tigres de Detroit y los Astros de Houston tienen más del 95% de posibilidades de acceder a los playoffs, según las proyecciones de ESPN. Un sexto equipo, los Marineros de Seattle, tiene aproximadamente un 75% de posibilidades.

Todavía hay varios equipos con esperanza, incluidos los Rangers de Texas (12,8%), los Reales de Kansas City (10%), los Rays de Tampa Bay (9,6%) y los Guardianes de Cleveland (2,8%).

La carrera de la Nacional tiene una brecha aún mayor entre los seis mejores equipos y el resto de la liga. Los Cerveceros, los Dodgers, los Filis de Filadelfia, los Mets de Nueva York, los Cachorros de Chicago y los Padres de San Diego tienen al menos un 95% de probabilidades de jugar en octubre.

Entre los menos favorecidos: los Gigantes de San Francisco (4,7%), los Rojos de Cincinnati (2,4%), los Diamondbacks de Arizona (1,2%) y los Cardenales de San Luis (0,8%).

Los dos mejores equipos de la Nacional y la Americana no tienen que jugar en la ronda de comodines al mejor de tres, avanzando directamente a la serie divisional al mejor de cinco. En este momento, esos equipos serían los Tigres y los Azulejos en la Americana, y los Cerveceros y los Filis en la Nacional.

Los D-backs podrían ser uno de los equipos más intrigantes de la liga en septiembre, incluso si no llegan a la postemporada. Fueron vendedores en la fecha límite de cambios del 30 de julio después de unos decepcionantes primeros cuatro meses, pero tienen un récord de 19-12 desde entonces, manteniéndose en el borde de la contienda.

Arizona podría terminar afectando la carrera hacia los playoffs incluso si probablemente no llegue a octubre. Los D-backs enfrentarán a los Medias Rojas, los Filis, los Dodgers, los Gigantes y los Padres en las últimas tres semanas.

“Estamos en la pelea”, indicó Torey Lovullo, el mánager de Arizona. “Sigo diciendo que todo lo que quiero es jugar partidos significativos en septiembre. Ese es nuestro objetivo. Solo tenemos que mantener la cabeza baja y creer que aún podemos lograrlo”.

Pujas por premios

Aquí están las probabilidades algunas de las principales carreras de premios individuales de la MLB. Todas las probabilidades según BetMGM Sportsbook.

MVP de la Americana: Esta es una épica carrera de dos entre Aaron Judge (-235) de los Yankees y Cal Raleigh (+155), receptor de los Marineros. Judge ha tenido una excelente temporada en general, mientras que los 51 jonrones de Raleigh son la mayor cantidad en la historia de la MLB para un jugador que es principalmente receptor.

MVP de la Nacional: Shohei Ohtani (-1200) de los Dodgers es el gran favorito en este momento, pero el toletero de los Filis Kyle Schwarber (+600) y el jardinero de los Mets Juan Soto (+5000) todavía están en la contienda.

Cy Young de la Americana: El zurdo de Detroit Tarik Skubal (-1600) es el gran favorito para llevarse su segundo premio Cy Young consecutivo. Entre los desafiantes: el zurdo de Boston Garrett Crochet (+650).

Cy Young de la Nacional: Paul Skenes de Pittsburgh (-10000) es el favorito abrumador para ganar su primer Cy Young de la LN.

¿Cambio de mánager?

Ya van cuatro mánagers despedidos esta temporada, con los Nacionales de Washington, los Rockies de Colorado, los Piratas de Pittsburgh y los Orioles de Baltimore haciendo cambios. Los Angelinos han tenido un manager interino durante gran parte del año debido a problemas de salud de Ron Washington.

Dependiendo de lo que suceda en las próximas tres semanas, podría abrirse muchas más vacantes.

Dirigentes como Brian Snitker de Atlanta y Bruce Bochy de Texas, que ahora tiene 70 años, podrían retirarse después de la temporada. Otros como Lovullo de Arizona y Rocco Baldelli de Minnesota han tenido temporadas decepcionantes.

Incluso los clasificados para los playoffs podrían no ser inmunes. Aaron Boone de los Yankees está entre un puñado de managers que no solo se espera que jueguen en octubre, sino que tengan que avanzar lejos. Un adiós prematuro podría significar problemas.