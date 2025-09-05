Swanson conecta jonrón de 3 carreras y los Cachorros vencen 11-5 a los Nacionales

Dansby Swanson conectó un jonrón de tres carreras y los Cachorros de Chicago conectaron cuatro carreras en una victoria el viernes de 11-5 sobre los Nacionales de Washington.

Swanson coronó una primera entrada de cinco carreras con su cuadrangular de tres. Reese McGuire, Nico Hoerner e Ian Happ conectaron jonrones solitarios y los Cubs nunca estuvieron abajo en el marcador al ganar por quinta vez en siete juegos.

Luis García Jr. conectó un jonrón de dos carreras y Daylen Lile agregó dos carreras impulsadas y un par de triples para los Nacionales, que vieron detenida su racha de tres victorias consecutivas.

Javier Assad (2-1) de Chicago ganó su segunda apertura consecutiva, lanzando las primeras 5 1/3 entradas. Permitió las primeras cuatro carreras de los Nacionales, con tres hits, dos bases por bolas y cuatro ponches.

Jake Irvin (8-11) perdió su cuarta apertura consecutiva tras permitir las primeras siete carreras de Chicago en 3 1/3 entradas. Permitió cinco hits, regaló cuatro bases por bolas y ponchó a dos.

Tras el elevado de sacrificio de Pete-Crow Armstrong y el doblete productor de Hoerner, Swanson conectó un jonrón para dar a los Cubs una gran ventaja temprana. McGuire añadió un jonrón solitario ante Irvin en la segunda entrada y Hoerner añadió uno propio ante Shinnosuke Ogasawara en la sexta. Happ cerró la cuenta con un jonrón solitario ante Konnor Pilkington en la novena.

Assad no permitió un hit hasta el cuarto, cuando Lile conectó un triple con dos outs antes de anotar con el duodécimo jonrón de la temporada de García.

El jardinero de Chicago, Kyle Tucker, se perdió su segundo partido consecutivo por una lesión en la pantorrilla. El club espera tenerlo de vuelta en la alineación, posiblemente como bateador designado, este fin de semana. Abandonó la victoria del martes sobre Atlanta por esta lesión.

Momento clave

Swanson recibió un gran rugido de la multitud de 32,320 personas que asistían a la escuela y al trabajo cuando bateó el lanzamiento de Irvin en la primera entrada profundamente en las gradas del jardín central izquierdo.

Estadística clave

Crow-Armstrong tuvo un día eficiente en el plato con dos sencillos, una carrera, una base robada y dos carreras impulsadas.