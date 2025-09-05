Priester gana su salida 11 en forma seguida cuando los Cerveceros vencen a los Piratas 5-2

Quinn Priester lanzó siete entradas para su undécima decisión consecutiva, un récord para la franquicia, Jake Bauers impulsó un par de carreras y los Cerveceros de Milwaukee vencieron el viernes 5-2 a los Piratas de Pittsburgh.

Priester (12-2) permitió dos carreras y seis hits, ponchó a seis y dio una base por bolas para romper la marca establecida por Chris Bosio y Cal Eldred, quienes ganaron 10 decisiones consecutivas en 1992.

Priester, que no ha perdido desde el 13 de mayo, fue adquirido de Boston en un intercambio el 7 de abril. Fue la selección de primera ronda de los Piratas en el draft amateur de 2019.

Los Cerveceros, que comenzaron una gira de seis juegos como visitantes, mantuvieron su ventaja de 5.5 juegos en la División Central de la Liga Nacional sobre los Cachorros de Chicago, quienes vencieron a Washington 11-5 el viernes. Milwaukee había perdido tres de sus cuatro juegos anteriores.

El sencillo de dos carreras de Bauers ante Carmen Mlodzinski (3-8) puso a los Cerveceros arriba 3-2 en la sexta entrada. Brice Turang conectó un sencillo productor en la octava y Andrew Vaughn impulsó una carrera en la novena.

Abner Uribe lanzó una novena entrada perfecta para su quinto salvamento.

Bauers, Turang y William Contreras conectaron dos hits cada uno. Los Piratas consiguieron dos hits cada uno de Spencer Horwitz y Oneil Cruz.