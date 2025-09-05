Los Mets envían a Senga a las menores y activan a Álvarez de la lista de lesionados

El lanzador Kodai Senga fue enviado a la Triple A Syracuse por los Mets de Nueva York, que también reincorporaron el viernes al receptor Francisco Álvarez de la lista de lesionados de 10 días.

El equipo anunció los movimientos horas antes del inicio de una crucial serie de tres juegos en Cincinnati. Se espera que Brandon Sproat, uno de los lanzadores más prometedores de Nueva York, sea ascendido desde Syracuse para abrir el último partido de la serie el domingo en lugar de Senga.

Senga, All-Star en 2023 y subcampeón del Novato del Año de la Liga Nacional, fue el mejor abridor de los Mets al inicio de la temporada, pero ha sido prácticamente ineficaz desde que regresó de una lesión en el tendón de la corva a mediados de julio. El lanzador derecho de 32 años tiene un récord de 7-6 y una efectividad de 3.02 en 22 salidas.

Debido al lenguaje de su contrato, los Mets necesitaban el consentimiento de Senga para enviarlo a las menores, una decisión que aceptó mientras el club intentaba asegurar un lugar en los playoffs en la recta final.

Nueva York comenzó el día cuatro juegos por delante de San Francisco por el último comodín de la Liga Nacional, y cinco por delante de Cincinnati.

Álvarez se torció el ligamento colateral cubital de su pulgar derecho al deslizarse de cabeza hacia la segunda base el 17 de agosto contra Seattle durante el Clásico de Pequeñas Ligas de Béisbol de las Grandes Ligas en Williamsport, Pensilvania.

La lesión requerirá cirugía, pero Álvarez planea terminar la temporada primero. Comenzó su rehabilitación en las ligas menores el 27 de agosto y fue golpeado por un lanzamiento en su primer juego, lo que le provocó una pequeña fractura en el meñique izquierdo.

Después de unos días de descanso para permitir que la hinchazón bajara, Álvarez volvió a jugar con Syracuse para prepararse para su regreso.

Luis Torrens y Hayden Senger ocuparon la posición de receptor durante la ausencia de Álvarez. Para abrir un puesto en la plantilla el viernes, los Mets enviaron a Senger a Triple-A.

Nueva York también anunció que el lanzador derecho Wander Suero se reportó al equipo. Suero fue incorporado al bullpen tras ser reclamado de la lista de waivers el jueves, procedente de los Bravos de Atlanta.

También el jueves, el relevista derecho Reed Garrett fue enviado a una asignación de rehabilitación a Doble-A Binghamton.