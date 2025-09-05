Junior Caminero llega a 41 jonrones pero Rays caen ante Cleveland

El dominicano Junior Caminero volvió a demostrar su poder al disparar su jonrón número 41 de la temporada, pero su batazo no fue suficiente para evitar la derrota de los Rays de Tampa Bay 7-1 ante los Guardianes de Cleveland, en partido disputado anoche.

Caminero, que atraviesa una campaña de ensueño en su primera temporada completa en las Grandes Ligas, ya había hecho historia recientemente al convertirse en el único jugador latino que conecta 40 cuadrangulares y remolca 100 carreras antes de cumplir los 23 años de edad. Su hazaña lo coloca en una élite exclusiva y confirma su condición de uno de los jóvenes más prometedores del béisbol.

Pese a su aporte ofensivo, los Rays no pudieron generar más producción y fueron dominados por el pitcheo de Cleveland. La ofensiva de los Guardianes, en cambio, respondió con oportunidad y respaldó el triunfo de su equipo con un ataque consistente desde el inicio.

El también dominicano José Ramírez brilló a la ofensiva por los Guardianes al terminar la noche con una actuación de 5-3, incluyendo dos carreras impulsadas y una anotada, consolidándose nuevamente como el corazón de la alineación de Cleveland.