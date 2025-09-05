Juan Soto y Mark Vientos guían triunfo de Mets ante Cincinnati

El dominicano Juan Soto volvió a ser figura en la ofensiva de los Mets de Nueva York al batear de 4-2, incluyendo su base robada número 28 de la temporada, en la victoria 5-4 sobre los Rojos de Cincinnati, la noche del jueves.

Soto, que también anotó una carrera, quedó a solo dos estafas de alcanzar por primera vez en su carrera la marca de 30 bases robadas, lo que lo colocaría en una exclusiva combinación estadística. El jardinero derecho está en ruta de convertirse en el único jugador de este siglo que alcanza en una misma campaña los números 40-30-100-100-120, es decir, 40 jonrones, 30 bases robadas, 100 carreras impulsadas, 100 anotadas y 120 boletos recibidos. Una muestra de su impacto integral como bateador de poder y de disciplina.

El respaldo ofensivo también llegó por parte de Mark Vientos, quien disparó su cuadrangular número 16 de la campaña y remolcó dos carreras que resultaron decisivas para la victoria neoyorquina. El bullpen de los Mets sostuvo la ventaja en las últimas entradas tras la salida del abridor, conteniendo los intentos de remontada de Cincinnati.

Por los Rojos, el dominicano Elly De La Cruz pasó por una noche difícil al irse de 5-1 con dos ponches, prolongando una mala racha ofensiva luego de haber brillado en la primera mitad de la temporada. Su baja producción sigue siendo un dolor de cabeza para la alineación de Cincinnati.

Con este triunfo, los Mets mantienen su paso firme en la contienda por la postemporada.