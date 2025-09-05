Gausman lanza a los Blue Jays a una victoria de 7-1 sobre los Yankees, Guerrero, de 5-4, con jonrón

Kevin Gausman ganó por primera vez en un mes, Nathan Lukes conectó un sencillo de dos carreras en una primera entrada de tres carreras contra el novato Cam Schlittler y los Azulejos de Toronto derrotaron el viernes 7-1 a los Yankees para reabrir una ventaja de cuatro juegos en la División Este de la Liga Americana sobre Nueva York.

El dos veces MVP de la Liga Americana, Aaron Judge, regresó al jardín derecho por primera vez desde que se lesionó el codo derecho a fines de julio y no intentó lanzar con toda su fuerza.

Toronto venció a los Yankees por octava vez en 11 enfrentamientos este año y dejó a Nueva York con marca de 17-23 contra la División Este de la Liga Americana. En busca de su primer título divisional desde 2015, los Blue Jays iban ocho juegos detrás de los Yankees en mayo, pero abrieron una ventaja de 6.5 juegos en agosto.

Toronto persiguió a Schlittler (2-3) después de una entrada y dos tercios. Vladimir Guerrero Jr. conectó un jonrón en la quinta entrada contra Ryan Yarbrough, su 23ero. de la temporada y el 16to. en 46 juegos en el Yankee Stadium. Guerrero tuvo su segundo juego de cuatro hits este año, y los Blue Jays (82-59) aseguraron su cuarta victoria en cinco años.

Bo Bichette puso a los Blue Jays en ventaja con un doblete productor con bate roto por la línea del jardín izquierdo y agregó un elevado de sacrificio en el segundo.

Gausman (9-10) permitió cuatro hits en ocho entradas, ponchó a cinco y dio una base por bolas.

El toletero de Nueva York, Giancarlo Stanton, conectó su jonrón número 19 en 59 juegos desde que regresó de la lista de lesionados.

El vuelo chárter de los Yankees aterrizó a las 4:15 am en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty después de terminar una serie de tres juegos en Houston el jueves por la noche.