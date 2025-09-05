Filis conectan 4 cuadrangulares, Sánchez se luce en el montículo en la victoria sobre los Marlins

Bryson Stott disparó un jonrón de tres carreras, Brandon Marsh añadió un cuadrangular de dos y los Filis de Filadelfia, líderes de la División Este de la Liga Nacional, vencieron el viernes 9-3 a los Marlins de Miami.

Los Filis conectaron cuatro jonrones, incluyendo jonrones solitarios de Max Kepler y Harrison Bader. Todos los abridores de los Filis conectaron al menos un hit, y terminaron con 16 en total.

Trea Turner se fue de 5-4, su segunda vez registrando cuatro hits contra los Marlins esta temporada.

Cristopher Sánchez (12-5) lanzó siete entradas efectivas, permitiendo una carrera y seis hits, ponchando a cinco y otorgando una base por bolas. Tanner Banks relevó a Sánchez en la octava.

Stott abrió el juego en el séptimo cuando conectó un jonrón al bullpen de los Filis contra el relevista George Soriano para poner el marcador 9-1.

Brian Navarreto, quien reemplazó a la defensiva en la octava entrada, acercó a los Marlins a 9-3 con el primer jonrón de su carrera, un batazo de dos carreras al centro contra Banks.

Kepler conectó un jonrón solitario al segundo piso contra el abridor de los Marlins, Valente Bellozo (1-4), en la segunda entrada. Marsh conectó un jonrón de 128 metros y dos carreras al jardín central izquierdo contra el relevista Lake Bachar en la cuarta, y Bader conectó un jonrón en el siguiente turno al bate para poner a Filadelfia arriba 5-1.

Kyle Schwarber (49), líder en jonrones de la Liga Nacional, conectó dos sencillos. No ha conectado jonrones en siete juegos desde su actuación de cuatro jonrones contra Atlanta el 28 de agosto.

Javier Sanoja conectó un doblete productor en la tercera, la única carrera de Miami anotada contra Sánchez.

Bellozo permitió dos carreras y cuatro hits en tres entradas, ponchando a dos.