carlos rodón

Carlos Rodón guía triunfo de Yanquis sobre Astros

Carlos Rodón lanzó seis episodios de una carrera.

Carlos Rodón lanzó seis episodios de una carrera.

Carlos Rodón lanzó seis sólidas entradas para empatar el liderazgo de victorias en las Grandes Ligas con 16, y Trent Grisham conectó su cuadrangular número 30 de la temporada, el número más alto de su carrera en una temporada, y el número 100 de su historia para ayudar a los Yankees de Nueva York a vencer el jueves por la noche 8-4 a los Astros de Houston.

Los Yankees ganaron dos de tres en esta serie, logrando su primera victoria en una serie contra un equipo con un récord ganador desde que barrieron a Seattle del ocho al diez de julio.

Rodón (16-7) permitió tres hits y dos carreras, una de ellas limpia, para empatar con el dominicano Freddy Peralta de Milwaukee en el liderazgo de victorias.

El abridor dominicano de Houston, Cristian Javier (1-2), permitió seis hits y cuatro carreras en cuatro 1/3 entradas.

Por los Yankees, el dominicano Jasson Domínguez de 1-0 con una anotada. El panameño José Caballero de 2-0 con una producida. 

Por los Astros, los dominicanos Jeremy Peña de 5-1 y Jesús Sánchez de 2-1 con una anotada y una producida. El cubano Yordan Alvarez de 5-4 con dos anotadas y dos producidas. El boricua Carlos Correa de 5-2.

