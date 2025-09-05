Balance de agosto

Por segundo mes consecutivo los Cerveceros son el equipo con los mejores resultados de la etapa en la liga Nacional, esta vez obteniendo 21 victorias frente a nueve derrotas. No ganaban esa cantidad de juegos en un mes desde agosto del 2011 y en esa ocasión, como hasta ahora, no tuvieron una fase similar sin concluir con más triunfos que derrotas. Entonces finalizaron la campaña con 96 victorias, este año necesitan quince para alcanzar las cien por primera vez en la historia de la franquicia.

Los hombres claves de este grupo son el intermedista Brice Turang, el veterano Christian Yelich en rol de bateador designado y lo lanzadores dominicanos Freddy Peralta y Abner Uribe. El primero como el estelar de la rotación y el segundo en rol de relevo “preparador de mesa”. Ese trabajo del novato Uribe ha sido tan valioso que su WAR es superior al del cerrador Trevor Megill. Peralta en agosto inició cinco partidos y solo le anotaron una carrera en 28 episodios, ponchando a 34 adversarios, mientras Uribe en catorce entradas no aceptó anotaciones. Turang enseña una fabulosa defensa alrededor del segundo cojín, su giro para la doble matanza 6-4-3 es estupendo y Yelich se encuentra en su mejor temporada ofensiva desde que fue JMV en 2018.

El dirigente Pat Murphy es un veterano de 66 años con profunda experiencia en liga menor y como coach de banca de Craig Counsell, su antecesor en la posición, desde 2016. Aprovechó su primera oportunidad al frente del equipo el año pasado de una manera tal que obtuvo el galardón de Manager del Año. La razón de su crédito ha sido alcanzar una total integración de la tropa joven del grupo con los veteranos.

En la liga Americana el conjunto que brilló con más intensidad durante el pasado mes fueron los Medias Rojas. Su marca de 17-11, unida a la de 17-7 de julio, le han permitido, después de un 28-32 en los dos meses iniciales, alcanzar a los Yankees en la segunda posición de la división entrando de lleno a la disputa para la clasificación con posibilidades, incluso, de finalizar en el primer lugar.