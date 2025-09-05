Se acercan las nuevas estrellas de Lidom

El próximo miércoles 10 de septiembre se marca un paso importante de cara al inicio de la temporada 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM), con la celebración del esperado Draft de Novatos.

Este año, LIDOM ha comunicado que un total de 236 jugadores estarán disponibles para ser seleccionados en el draft. Cientos de jóvenes talentos tendrán la oportunidad de escribir su nombre en la historia de la liga y dar el primer paso de un viaje que, para muchos, podría llevarlos hasta las Grandes Ligas.

Para estar incluidos en este listado, los aspirantes deben cumplir con algunas reglas básicas: haber pertenecido a equipos de Ligas Menores afiliadas a las Grandes Ligas (MiLB), mantenerse activos hasta al menos agosto de 2025 y, haber jugado en ligas independientes o asiáticas.

En el caso específico de jugadores de MiLB, se exige que hayan alcanzado como mínimo la Clase A (baja).

En cuanto al orden de selección, se seguirá según el orden de los equipos durante la temporada regular anterior: los equipos que quedaron en las posiciones más bajas tendrán el privilegio de elegir primero en cada ronda.

De esta manera, el orden es: Toros del Este, Gigantes del Cibao, Leones del Escogido, Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas y Estrellas Orientales.

A continuación, le presentamos parte algunos de los prospectos más destacados de este Draft de Novatos:

Jesús Madé

Es un campocorto ambidiestro del sistema de fincas de los Cerveceros de Milwaukee, conocido por su gran combinación de contacto y poder.

Su habilidad para hacer contacto sólido le permite mantener un promedio alto, mientras que su enfoque en el plato y disciplina le han dado un elevado porcentaje de bases por bolas.

Edward Florentino

Es un jardinero y primera base de 18 años en la organización de los Piratas de Pittsburgh, es uno de los prospectos dominicanos con mayor proyección en las Ligas Menores.

En 2025, ha mostrado una mezcla poco común de poder y velocidad para su edad, con promedios cercanos a .280, más de 30 bases robadas y casi 20 cuadrangulares, además de una disciplina destacada al bate con una tasa de boletos del 15 %.

Carlos Lagrange

Es un prospecto electrizante de los Yankees. Su repertorio —liderado por una recta explosiva y un slider variado—, combinado con la mejora en su control, lo coloca como un candidato muy atractivo para el futuro.

Si sigue afinando el control, tiene el potencial de convertirse en un abridor valioso, o incluso un cerrador de elite, en ligas mayores.

D’Angelo Ortiz

Hijo del legendario David “Big Papi” Ortiz, es un jugador con complexión mediana y proyección física limitada, aunque podría beneficiarse si logra aumentar su fuerza.

Posee la habilidad de hacer contacto constante con lanzamientos dentro de la zona, pero a veces se extiende demasiado y presenta dificultad para conectar sólidos batazos contra lanzamientos fuera de la zona, sean rápidos o quebrados.

Movimientos

Para poder abrir espacio en su reserva nativa, varios equipos han dejado en libertad a decenas de jugadores. Águilas despidieron a Ramón Torres, Licey a Robel García, y otros más.