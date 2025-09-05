Aaron Judge regresa al jardín derecho de los Yankees por primera vez desde finales de julio

Por primera vez desde que salió de la lista de lesionados, Aaron Judge juega en los jardines, comenzando con el juego del viernes por la noche de los Yankees contra los Azulejos, líderes de su división.

Compitiendo por su tercer premio a Jugador Más Valioso de la Liga Americana, el cañonero de 33 años estuvo inscrito como titular en el bosque derecho y tercer bate en la alineación de los Bombarderos en el Yankee Stadium.

Desde que fue activado, Judge ha sido utilizado como bateador designado, registrando promedio de .242 con seis jonrones y 12 carreras remolcadas en 27 encuentros.

Judge sufrió la lesión el 22 de julio en Toronto, cuando las repeticiones de televisión lo mostraron haciendo un gesto de dolor después de un tiro desde el jardín derecho. Judge permaneció en ese encuentro y luego disputó los siguientes dos partidos contra los Azulejos y los Filis, antes de ingresar a la lista de lesionados el 27 de julio.