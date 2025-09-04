Suárez brilla y Filis vencen a los Cerveceros para ganar la serie entre los líderes de la división

Ranger Suárez lanzó seis entradas en blanco, Trea Turner impulsó con sencillo la carrera de la ventaja con dos outs en la séptima y los Filis de Filadelfia vencieron el jueves 2-0 a los Cerveceros de Milwaukee.

Los Filis ganaron dos de los tres juegos del enfrentamiento entre los líderes de la división de la Liga Nacional.

Freddy Peralta de Milwaukee extendió su racha de entradas sin anotaciones a 29, tres menos que el récord del equipo establecido por Teddy Higuera en 1987. Peralta ponchó a ocho y permitió tres bases por bolas y dos hits mientras lanzaba 92 lanzamientos en cinco entradas.

El juego estaba empatado cuando Alec Bohm conectó un triple con un out a la esquina del jardín derecho ante Tobias Myers (1-2). Turner impulsó a Bohm a home con un sencillo con dos outs al jardín izquierdo en un lanzamiento de 0-2.

Los Cerveceros tuvieron dos corredores en base y nadie quedó fuera en la cuarta y sexta entrada, pero Suárez (11-6) se las arregló para salir del apuro.

Matt Strahm dejó varada la posible carrera del empate en tercera en la octava entrada al retirar a Caleb Durbin con un elevado al jardín central. Bryson Stott aseguró la carrera con un doblete que impulsó a Harrison Bader con dos outs en la novena.

Jhoan Durán retiró a los tres bateadores en orden en la novena entrada para salvamento 26 en 29 oportunidades. Bader le robó a Andruw Monasterio un extrabase —y quizás un jonrón— con una atrapada en la barda para el segundo out.

Milwaukee se fue de 10-0 con corredores en posición de anotar.