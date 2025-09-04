Peralta sigue mejorando

Freddy Peralta, el mocano que lanza para los Cerveceros de Milwaukee, tiene 29 ceros seguidos a través de sus últimas 5 presentaciones. Lo ubican en la historia como uno de los pitchers con 5 salidas consecutivas haciendo al menos 5 ceros.

Ayer hizo precisamente 5 ceros en la derrota de su equipo 2-0 ante los Filis de Filadelfia. Pero, miremos los siguientes números de Peralta, de 28 años de edad.

.- No tuvo decisión en el juego de este jueves, y su récord sigue igual en ganados y perdidos con 16-5 y 2.50 de efectividad. En sus últimas 7 salidas tiene 4-1 y 1.46, un dominio casi absoluto, y en 37 entradas solo ha permitido 18 hits, con 45 ponchados. Sin embargo, ha concedido 19 bases por bolas, una exageración.

.- En proporciones, Peralta suma 168 ponchados válidos para 11.1 por cada 9 innings (153 innings).

Me permito recordar, además, que Peralta tiene contrato de 6 años por US$22.0 millones, que finaliza este 2025. Se entiende muy poco que Milwaukee no le haya ofertado una extensión de al menos 5 temporadas y lo haga rico de por vida. Su agente es una oficina que se llama “Rep 1”.

El dominicano tendrá un gran chance de mostrarse en playoff, pues Milwaukee es primer lugar de la División Central de la Nacional, 6 juegos de distancia de los Cachorros.

RECUPERADO: En definitiva, Rafael Devers le encontró el truco al estadio de los Gigantes de San Francisco, Oracle Park, pues ya está conectando jonrones con alguna frecuencia.

De hecho, de sus 30 cuadrangulares, 17 son como home club, disparó 9 con su anterior equipo Boston, en Fenway Park, y ahora suma 8 en San Francisco. Este es un parque bien difícil, y dicen que solamente Barry Bonds pudo manejarlo a su antojo con sus largos batazos.

Devers ya arregló 2025, pues logró su 4ta. campaña de al menos 30 jonrones, además de que superó los 28 del año pasado. Sus números globales, sin el miércoles, lo tienen con .262-30-97, y está muy bien en OBP y OPS.

Un misceláneo interesante es que vs. pitchers derechos este año batea para .268-21-61, y ante el pitcheo zurdo .251-9-36… Ante los derechos, sus 21 jonrones han sido en 339 turnos para 16.1 por HR; ante los zurdos, sus 9 HR son en 187 visitas al plato para un 20.7 %. ¿Qué significa esto? Que el hombre no le teme a los zurdos.

Su ofensiva con los Gigantes ha sido de .252-15-39 desde que fue transferido el pasado 15 de junio. Tiene 28 años solamente y de por vida 230 jonrones.

¿Cuántos cuadrangulares se puede proyectar en su carrera? Si suma otros 7 años sin lesionarse y promediando 30, se acercaría a los 450. Nada mal para este pelotero, que ha tenido un año de mucha controversia.

COMPARACIÓN: Por cierto, el hombre que originó todo ese lío, Alex Bregman, estuvo mucho tiempo fuera por lesión, y aquí están sus números del año con Boston: .285-16-54, muy lejos de Devers. En lo único que se parecen es que ambos han robado 1 base cada uno.

VUELVE ERNESTO: Es agradable la noticia de que Ernesto Kranwinkel retorna a narrar para las Estrellas Orientales. Lo hizo en tiempos pasados, y me parece fue el creador de la frase “¡Brillan las Estrellas!”, que le dio colorido al equipo en su momento y todavía persiste. Ernesto narra baloncesto, béisbol y lo hace con gran pasión. ¿A usted le gusta?

SUSTITUTO: Las Águilas Cibaeñas deben anunciar lo antes posible quién tomará el micrófono en la narración por el inigualable Mendy López, fallecido el pasado mes de febrero. Se ha colado el nombre de Santiago Dolciné (El Cachorro), quien estuvo en el club el pasado torneo en la antesala y otros roles. Pero todavía no ha habido un anuncio oficial al respecto. Otro tanto deberá suceder en los Toros con la partida de Juan Báez, fallecido hace apenas un par de semanas.

MOVIMIENTOS: Los Dodgers pusieron para asignación al boricua Alexis Díaz, relevista (hermano de Edwin Díaz, el cerrador de los Mets). Alexis pertenecía a Cincinnati, pero ha ido en baja… Los Mets reclamaron al dominicano Wander Suero, desde los Bravos de Atlanta…

SERIES: Este fin de semana, Toronto estará visitando a los Yanquis, los Mets de Juan Soto van a Cincinnati (a ver el show de Elly de la Cruz), y San Diego visitará a Colorado con sus chicos dominicanos Ramón Laureano, Fernando Tatis Jr. y Manny Machado.

Así va el béisbol.