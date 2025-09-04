Ohtani lanzará el lunes; Will Smith estará fuera al menos durante el fin de semana

La estrella de los Dodgers, Shohei Ohtani, hará su próxima apertura como lanzador el lunes contra Colorado en Los Ángeles.

Ohtani estaba programado para abrir el miércoles en Pittsburgh. Sin embargo, debido a un resfriado, se limitó a las funciones de bateador designado, y Emmet Sheehan abrió en la derrota de los Dodgers por 3-0 .

El receptor de los Dodgers, Will Smith, no estuvo en la alineación del partido del jueves por la noche contra los Piratas. El tres veces All-Star sufrió una contusión en la mano derecha el miércoles al ser golpeado por una bola de foul.

El mánager Dave Roberts dijo que era poco probable que Smith jugara en la serie de tres juegos en Baltimore que comienza el viernes.

Roberts dijo que la decisión de posponer la próxima apertura de Ohtani hasta la próxima semana fue para darle tiempo suficiente para recuperarse. El Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de 2024 seguirá como bateador designado.

"Quieres darle la mejor oportunidad de permitirle cinco entradas en su próxima apertura", dijo Roberts.

Ohtani no lanzó la temporada pasada, su primera con los Dodgers, mientras se recuperaba de su segunda cirugía Tommy John de codo. Ohtani debutó en el montículo esta temporada el 16 de junio y tiene un récord de 1-1 y una efectividad de 4.18 en 11 aperturas.

Ohtani batea para .280 con 46 jonrones en 136 juegos. Lidera la Liga Nacional con 125 carreras anotadas y un slugging de .610.

Las radiografías de la mano de Smith realizadas el miércoles por la noche dieron negativo. Se le realizaron imágenes el jueves, y los resultados no se dieron a conocer de inmediato. Smith tiene un promedio de bateo de .296 y 17 jonrones en 109 juegos.

El receptor novato Dalton Rushing realizará la mayor parte del trabajo detrás del plato mientras Smith esté fuera de juego.

Los Dodgers seleccionaron al veterano receptor Ben Rortvedt de la Triple A Oklahoma City y enviaron al infielder Alex Freeland al mismo club. El lanzador derecho Alexis Díaz, All-Star en 2023 con Cincinnati, fue designado para asignación para liberar un puesto en la lista de 40 jugadores para Rortvedt.

Rortvedt ha jugado cuatro temporadas, total o parcialmente, en las Grandes Ligas con Minnesota, los Yankees de Nueva York y Tampa Bay. Tiene un promedio de bateo de .186 en 209 juegos.

También se espera que el tercera base Max Muncy comience su rehabilitación con Oklahoma City el jueves por la noche. Muncy fue colocado en la lista de lesionados por una distensión en el oblicuo derecho el 15 de agosto.