Jonrón de Bobby Witt Jr. en la octava entrada ayuda a Kansas City a evitar la barrida

Bobby Witt Jr. conectó un jonrón solitario con dos outs en la octava entrada y los Reales de Kansas City vencieron el jueves 4-3 a los Angelinos de Los Ángeles para evitar una barrida en una serie de tres juegos.

Los Reales conectaron cuatro jonrones solitarios en un juego donde las siete carreras fueron jonrones.

Lucas Erceg (7-4) ponchó a dos en una entrada y Carlos Estévez consiguió su 37mo salvamento, la mejor marca de las Grandes Ligas.

El abridor de los Angels, Kyle Hendricks, permitió dos carreras y tres hits en seis entradas, mientras que el abridor de Kansas City, Noah Cameron, permitió tres carreras y cinco hits en cinco entradas.

Los Angels se pusieron en ventaja en la primera entrada con un jonrón de tres carreras de Luis Rengifo. Con dos outs, Taylor Ward conectó un sencillo, Jo Adell recibió base por bolas y Rengifo conectó un slider de 384 pies por la línea del jardín izquierdo.

Los Royals respondieron en la segunda entrada con el jonrón de Adam Frazier, su hit número 1000 en la MLB. Vinnie Pasquantino conectó su jonrón número 29 de la temporada al abrir la cuarta entrada para reducir la desventaja a 3-2.

Los Reales empataron cuando Salvador Pérez conectó su jonrón número 24 de la temporada, abriendo la séptima entrada.

Ryan Zeferjahn (6-5) cargó con la derrota.