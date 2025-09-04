Jonrón de Bobby Witt Jr. en la octava ayuda a Reales a evitar barrida ante Angelinos

Bobby Witt Jr. conectó un jonrón solitario con dos outs en la octava entrada y los Reales de Kansas City vencieron el jueves por la noche 4-3 a los Angelinos de Los Ángeles para evitar una barrida en una serie de tres juegos.

Los Reales conectaron cuatro jonrones solitarios en un juego donde las siete carreras llegaron por palos de vuelta entera.

Lucas Erceg (7-4) ponchó a dos en una entrada y el dominicano Carlos Estévez logró su 37mo salvamento, el mejor récord de las Grandes Ligas.

El abridor de los Angelinos, Kyle Hendricks, permitió dos carreras en tres hits en seis entradas, mientras que el abridor de Kansas City, Noah Cameron, permitió tres carreras en cinco hits en cinco entradas.

Los Reales respondieron en la segunda entrada con un jonrón de Adam Frazier, el hit número 1,000 de su carrera en la MLB.

Después Kansas City empató cuando el venezolano Salvador Pérez conectó su 24to jonrón de la temporada, al inicio de la séptima entrada.

Ryan Zeferjahn (6-5) cargó con la derrota.

Por los Angelinos el venezolano Luis Rengifo de 4-2 con una anotada y tres producidas. El cubano Yoán Moncada de 1-1.