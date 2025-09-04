Gigantes del Cibao firman acuerdo con Tix para venta de boletas de la temporada 2025

Los Gigantes del Cibao firmaron un acuerdo estratégico con Tix, la plataforma líder en gestión de boletos digitales, para la venta de entradas de la próxima temporada de béisbol invernal.

Con esta alianza, los fanáticos podrán acceder a un sistema moderno, ágil y seguro que les permitirá adquirir sus boletas desde cualquier dispositivo, con transacciones confiables y una experiencia digital acorde a los nuevos tiempos. Entre los beneficios se incluyen acceso inmediato a las entradas en formato digital, mayor seguridad en cada compra, una interfaz práctica e intuitiva, soporte al cliente durante todo el proceso y la promesa de innovación constante en herramientas tecnológicas aplicadas al entretenimiento.

El presidente de los Gigantes del Cibao valoró positivamente este paso hacia la modernidad al destacar que el objetivo es que cada fanático disfrute la experiencia completa, desde que adquiere su boleta hasta que vive la emoción del juego en el Estadio Julián Javier.

En cuanto a los precios, las boletas individuales fueron fijadas en 1,350 pesos en Tierra de Gigantes, 1,000 en Palcos, 550 en Preferencias y 200 en Gradas. Los abonos tendrán un costo de 32,400, 24,000, 13,200 y 4,800 pesos, respectivamente.

Con este acuerdo, los Gigantes del Cibao reafirman su compromiso de innovar y elevar la experiencia de la fanaticada, haciendo de cada visita al parque un momento inolvidable.