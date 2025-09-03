Trent Grisham pega grand slam y los Yanquis dominan a los Astros 7-1

Trent Grisham conectó su segundo grand slam en cinco días y Jazz Chisholm Jr. conectó dos jonrones para guiar a los Yankees de Nueva York a una victoria de 7-1 sobre los Astros de Houston el martes por la noche.

Max Fried (15-5) permitió cuatro hits y una carrera con cinco ponches en siete entradas para que los Yankees volvieran a encarrilarse después de la derrota del domingo ante los Medias Blancas que rompió una racha ganadora de siete juegos.

Nueva York se mantuvo a dos juegos y medio de los Blue Jays, líderes de la División Este de la Liga Americana. Toronto ganó 12-9 en Cincinnati.

Los Yankees ganaban por dos cuando Framber Valdez (12-8) dio base por bolas a Paul Goldschmidt con un out en la quinta entrada, antes de que los sencillos de Cody Bellinger y Aaron Judge llenaran las bases. Giancarlo Stanton se ponchó antes de que el potente batazo de Grisham a las gradas del jardín izquierdo pusiera el marcador 6-0.

Fue el octavo grand slam de la temporada para los Yankees y el primero desde que Grisham lo conectó el viernes contra los White Sox.