Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Béisbol

Yankees de nueva york

Trent Grisham pega grand slam y los Yanquis dominan a los Astros 7-1

Trent Grisham celebra segundo jonrón con las bases llenas en cinco juegos.

Trent Grisham celebra segundo jonrón con las bases llenas en cinco juegos.

Avatar del Agencia AP
Agencia AP

Trent Grisham conectó su segundo grand slam en cinco días y Jazz Chisholm Jr. conectó dos jonrones para guiar a los Yankees de Nueva York a una victoria de 7-1 sobre los Astros de Houston el martes por la noche.

Max Fried (15-5) permitió cuatro hits y una carrera con cinco ponches en siete entradas para que los Yankees volvieran a encarrilarse después de la derrota del domingo ante los Medias Blancas que rompió una racha ganadora de siete juegos.

Nueva York se mantuvo a dos juegos y medio de los Blue Jays, líderes de la División Este de la Liga Americana. Toronto ganó 12-9 en Cincinnati.

Los Yankees ganaban por dos cuando Framber Valdez (12-8) dio base por bolas a Paul Goldschmidt con un out en la quinta entrada, antes de que los sencillos de Cody Bellinger y Aaron Judge llenaran las bases. Giancarlo Stanton se ponchó antes de que el potente batazo de Grisham a las gradas del jardín izquierdo pusiera el marcador 6-0.

Fue el octavo grand slam de la temporada para los Yankees y el primero desde que Grisham lo conectó el viernes contra los White Sox.

Avatar Agencia AP

Agencia AP

Ver más

Tags relacionados