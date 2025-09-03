Nacional U8 de Fedom es dedicado a Edwin Encarnación

La Federación Dominicana de Béisbol anunció para este 14 de septiembre la realización del “VII Campeonato Nacional U8” y que en este 2025 tendrá una dedicatoria especial al ex jugador de Grandes Ligas y próximo Salón de la Fama del Deporte de la República Dominicana Edwin Encarnación, el evento se llevará a cabo en la Base Aérea de San Isidro, Santo Domingo Este.

La contienda por invitación reúne a 44 equipos de todo el país que se adueñaran de los plays de béisbol en las instalaciones de la Base Aérea en donde se espera un total de 792 pequeños en edades entre los 7 y 8 años.

“Edwin Encarnación es un ícono de nuestro deporte rey en la República Dominicana, un hombre que desde sus inicios lo dio todo para que el país brillara en las Grandes Ligas, también en Lidom con las Águilas Cibaeñas y como no recordarlo como cuarto bate con el equipo que nos llenó de gloria de manera invicta en el Clásico Mundial de 2013.”, comentó el presidente de la Fedom, Juan Núñez Nepomuceno.

Así mismo el titular de la entidad expresó que por sus cualidades humanas fuera del béisbol la República Dominicana se siente orgulloso de tenerlo que sea parte de su historia, y que la Fedom está más que complacida de dedicarle este evento y de anunciar que a partir de 2025 en el Nacional U8 los equipos se disputarán la “Copa Edwin Encarnación”.

Verán acción las representaciones de La Altagracia, Punta Cana, La Romana, también El Higueral de Romana, Ocoa, La Vega, Nagua, Valverde, Duarte, San Cristóbal, Abeprosado, Independencia, Monte Plata, El Seibo, Distrito Nacional, los Tigres de Licey, también los dueños de la casa quienes se harán representar por la Fuerza Aérea 1 y la Fuerza Aérea 2.

Saldrán al terreno el Ejército Nacional A y Ejército Nacional B, Liga Norma Díaz, Liga Santos Guerrero de Peravia, Samaná, Las Terrenas, La Bruja Puerto Plata, Altamira, Montellano, Liga José Gómez (Barahona), San Pedro de Macorís, Liga Daniel García (SPM), Santiago Sur y Santiago Norte.

Así mismo Monte Cristi Este y Monte Cristi Oeste, la Liga Cris Pérez de Moca, López & Rumy Academy (Moca), de San Juan de La Maguana vienen la Liga Alex Reyes, el Team Chelo, Zona Norte y la Liga José y Vidal, Sánchez Ramírez tendrá a Cotuí 1, Cotuí 2, el Pozo- La Mata 1 y 2 buscarán alzarse con la Copa Edwin Encarnación.

Los partidos serán transmitidos en VTV Canal 32 como parte del acuerdo entre la Fedom y el Grupo de Medios Panorama y también por el Canal de YouTube de la Federación Dominicana de Béisbol “Fedobe Live”.

El Campeonato Nacional U8 junto con el U6 y el U10, forman parte de los eventos por invitación y de desarrollo que viene llevando a cabo la Federación Dominicana de Béisbol acompañando a los más pequeños en su etapa de iniciación a este deporte rey de los dominicanos.