Manny Machado y Fernando Tatis Jr. dan jonrón pero San Diego cae ante Baltimore

Jackson Holliday disparó un jonrón para abrir la tercera entrada y Colton Cowser, Coby Mayo y Alex Jackson conectaron jonrones consecutivos, todos contra Nestor Cortes, y los Orioles de Baltimore vencieron el miércoles 7-5 a San Diego para su primera barrida de tres juegos sobre los Padres.

Los Orioles, últimos en la División Este de la Liga Americana, tomaron una ventaja de 7-0 en la tercera entrada, cuando Cortés permitió tres jonrones en cuatro lanzamientos. Los Padres acortaron la diferencia cuando Manny Machado conectó un jonrón de dos carreras contra su equipo original en una sexta entrada de cuatro carreras y Fernando Tatis Jr. conectó un jonrón al abrir la séptima.

Mason Miller tuvo la segunda entrada inmaculada en la historia de los Padres cuando ponchó a Jeremiah Jackson, Ryan Mountcastle y Emmanuel Rivera en nueve lanzamientos en la octava.

Fue la tercera vez en ocho aperturas esta temporada que Cortés (2-4) permitió al menos tres jonrones. Permitió cinco en su debut de temporada el 29 de marzo contra los Yankees de Nueva York con Milwaukee, cuando Paul Goldschmidt, Cody Bellinger y Aaron Judge conectaron jonrones en sus primeros tres lanzamientos. Cortés, fichado por los Padres el 31 de julio, permitió tres jonrones en la misma entrada contra San Francisco el 18 de agosto.

Los Padres han perdido cuatro juegos seguidos y ocho de 10. Quedaron tres juegos detrás de Los Ángeles en la División Oeste de la Liga Nacional, y los Dodgers se enfrentarán a Pittsburgh más tarde el miércoles.

Holliday conectó el tercer lanzamiento de Cortés hacia los asientos del jardín derecho central, su número 16.

Cowser conectó un jonrón de tres carreras entre el jardín derecho y el central con un out en la tercera entrada, su decimotercero. Mayo conectó un jonrón al central dos lanzamientos después, su séptimo. Jackson, oriundo de San Diego, conectó un jonrón entre el jardín izquierdo y el central en el siguiente lanzamiento, su quinto.