Licey despide a 14 jugadores

Los Tigres del Licey anunciaron que han dejado en libertad a 14 jugadores, incluyendo siete lanzadores, que ahora pueden firmar con cualquier otra organización del béisbol invernal dominicano o de otros países.

Los pitchers de los cuales ha prescindido el departamento de Operaciones de Béisbol son Carlos Contreras, Juan Daniel Encarnación, Bryan Mena, Wilker Reyes, Víctor Simeón, Armando Vásquez y Lisandro Santos.

También han sido apartados de las filas azules el receptor Nerio Rodríguez y los jugadores del cuadro Robel García, Juan Báez, Brenny Escanio y Anderson Tejeda.

En adición a esto han quedado en libertad igualmente los jardineros Ariel Almonte y Allan Cerda.

El VP de operaciones y gerente general de los Tigres, Audo Vicente, agradeció a cada uno de estos jugadores por los aportes que, en su momento, realizaron a la causa del Licey y les deseó el mayor de los éxitos en cualquier sitio que presten sus servicios.

Los Tigres del Licey iniciarán su temporada de la Liga Dominicana el 15 de octubre cuando reciban a los Leones del Escogido en la jornada inaugural del torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026.