Para Juan Puello, ejecutivo de larga data

El deporte dominicano y latino ha tenido muchos ejecutivos de relevancia. Tanto el béisbol profesional como el olimpismo, escenarios que presentan nombres sonoros históricos.

En la parte olímpica, se recuerda el accionar de Wiche García Saleta, quien duró casi un par de décadas pujando hasta conseguir los primeros juegos internacionales montados aquí, los Doce Juegos de 1974, y también la construcción del complejo Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Ahí arrancó nuestro deporte.

Luego siguieron los nombres del ingeniero Polón Muñoz, con 8 años al frente del COD, más de 20 años del Dr. José Joaquín Puello y casi 20 de Luisín Mejía al frente del COD y de la ODECABE (hoy Centro Caribe Sports). En el plano federativo ha habido nombres que parecen perdurar para siempre, pues cruzan de los 20 años, algunos de los 30.

Destaca el nombre de Cristóbal Marte, dos veces ministro de Deportes, y quien es el creador del programa de voleibol femenino, que ha colocado a la selección nacional entre las primeras 12 del mundo por mucho tiempo. Su trabajo es inigualable.

En el béisbol profesional, el más duradero ejerciendo labores ejecutivas en Lidom, por ejemplo, fue Leonardo Matos Berrido, con más de dos décadas y dejando notables huellas. Y ahora tiene el timón Vitelio Mejía, quien dirige el barco desde el 2017.

Y traigo el nombre de Juan Puello, abogado de profesión, quien primero estuvo seis años como presidente de Lidom (1986-91), y a partir de ahí asumió el cargo de Comisionado de Béisbol del Caribe, organismo que organiza la Serie del Caribe cada año.

¿Qué ha pasado con Juan Puello? Que ha sobrevivido muy bien al clásico caribeño, y superó tiempos difíciles cuando empezó y un poco más adelante. Puello supo adaptarse a los cambios, pues cuando le reclamaron variar el viejo formato de una serie regular muy pasiva, le dieron un giro total introduciendo semifinal y la final en solo un juego.

Esto último varió por completo la Serie, y le ha dado nuevos bríos. También, cuando lo consideró necesario, promovió la invitación a otros países e islas del Caribe, y una vez se atrevió con Cuba, que fue un éxito.

Ahora, a los casi 35 años de gestión ininterrumpida, Puello y el consejo directivo de la Confederación han llegado a un acuerdo para que su gestión finalice luego de la Serie del Caribe 2027.

Los frutos de su gestión han sido superiores, y los propios países base de la Serie del Caribe deben reconocerle sin mezquindades ni tacañerías. Su aporte ha sido inmenso e innegable.

Puello debe estar consciente de que ha cumplido por encima de la media, y así también deben entenderlo su familia y sus amigos.

Como directivo-ejecutivo internacional ha sido el dominicano de más tiempo en un cargo, y ese solo hecho lo encumbra hasta la inmortalidad del deporte dominicano y caribeño, lo que llegará más temprano que tarde. Yo le felicito de todo corazón, y deseo que sus últimos días sean de aportes y creatividad para bien del béisbol del Caribe y el béisbol internacional.

¿NUEVA ESTRELLA?: Geraldo Perdomo, shortstop de Arizona Diamondbacks, ha cosechado una tremenda campaña en 2025. Su promedio de .285 está muy encima de la media de la liga (en .244, más o menos), suma 16 jonrones y 88 empujadas, más 24 robos de bases. Está bien con su OBP de .384 y su OPS en 830. Él tiene 25 años de edad solamente, y creo que Arizona debería darle un contrato de largo término (al menos 5 años), para que lo haga rico. Él gana este año solamente US$2.55 millones. ¿Usted qué cree?

EL SHORT DEL CLÁSICO: Precisamente este miércoles conversaba con el señor Manolito Hazoury, empresario y hombre de la banca dominicana, quien para mi sorpresa es un gran seguidor del béisbol (de los Yanquis y del Escogido). Preguntaba él quién sería el short ideal para el equipo dominicano en el Clásico Mundial de marzo próximo, y los nombres abundan.

Están el propio Geraldo, Jeremy Peña, con buena campaña en Houston, Willy Adames, quien se destaca en los Gigantes, y finalmente el hombre show, Elly de la Cruz, de Cincinnati. Son cuatro candidatos viables, y la dirigencia pudiera quedarse con cualquiera de ellos. Habrá que esperar, entonces, a ver quiénes están en salud para esos tiempos, y quiénes recibirán el permiso de sus equipos, que también pesa.